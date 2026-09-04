Simulan terremoto y tsunami en Valparaíso para evaluar coordinación de autoridades regionales ante una emergencia real

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades ante una eventual emergencia de gran magnitud, se desarrolló este viernes una simulación de sismo y tsunami del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), convocada por Senapred y que contó con la participación del Gabinete Regional, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Gobierno Regional y representantes de distintos servicios públicos de la región de Valparaíso.

El ejercicio, desarrollado en dependencias de la Escuela Naval Arturo Prat, permitió poner a prueba los protocolos de coordinación, planificación y comunicación de las distintas instituciones frente a un escenario de emergencia de gran magnitud.

La actividad tuvo como principal objetivo ejercitar la coordinación de las autoridades regionales y fortalecer los procesos de toma de decisiones y respuesta frente a un escenario de sismo y tsunami de gran magnitud, poniendo a prueba los mecanismos de comunicación y articulación entre los distintos organismos que integran el COGRID Regional.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó que "este tipo de ejercicios nos permiten como Gobierno coordinar los distintos servicios y fortalecer nuestros protocolos para estar debidamente preparados ante cualquier emergencia. La prevención y la coordinación son fundamentales para proteger a las personas y responder de manera oportuna cuando enfrentamos situaciones de gran magnitud”.

La autoridad agregó que “la respuesta ante una emergencia requiere del trabajo conjunto de todas las instituciones. Por eso es fundamental que las Fuerzas Armadas, las policías, los servicios públicos y las autoridades regionales podamos ejercitar nuestros protocolos y fortalecer permanentemente nuestra coordinación”.

El ejercicio, planificado por la Dirección Regional de Senapred Valparaíso, tuvo una duración estimada de tres horas y contó con la colaboración de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval. La instancia forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la región de Valparaíso y mejorar la preparación de las instituciones responsables de entregar una respuesta coordinada frente a emergencias.

PURANOTICIA