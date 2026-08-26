Simulacro puso a prueba el traslado de pacientes desde el Hospital de Quilpué al nuevo Hospital Provincial Marga Marga

Un amplio operativo de salud se desplegó este miércoles 26 de agosto entre Quilpué y Villa Alemana para poner a prueba uno de los procesos más relevantes antes de la apertura total del Hospital Provincial Marga Marga: el traslado de los pacientes actualmente hospitalizados en el Hospital de Quilpué hacia las nuevas dependencias.

El ejercicio de simulacro contempló pacientes ficticios y rutas previamente definidas, permitiendo simular las distintas etapas que tendrá el procedimiento real. De esta manera, los equipos pudieron evaluar los tiempos de evacuación, las necesidades particulares de cada paciente, el desplazamiento de las ambulancias y la posterior recepción clínica en el nuevo establecimiento emplazado en Villa Alemana.

La actividad tuvo un balance positivo por parte de los equipos a cargo, aunque también permitió identificar aspectos que deberán seguir siendo afinados antes del traslado definitivo, especialmente aquellos relacionados con la circulación vehicular.

80 PACIENTES A TRASLADAR

El operativo real está proyectado para el último trimestre de este año y contempla el traslado de más de 80 pacientes hospitalizados, junto con los respectivos equipos encargados de sus cuidados.

El procedimiento será progresivo y comenzará con los pacientes de los Servicios de Medicina. Posteriormente, aumentará en complejidad hasta considerar a quienes se encuentran en Neonatología, Unidades de Pacientes Críticos y Unidades de Emergencia.

En ese contexto, el simulacro permitió poner en práctica una planificación que se ha desarrollado con anticipación y que considera no sólo el trabajo de los equipos clínicos, sino también la coordinación con organismos externos.

Uno de los componentes centrales fue el puesto de comando, encargado de articular las distintas áreas involucradas en el traslado.

Precisamente la coordinadora del Plan de Traslado y subdirectora de Gestión del Cuidado, Alejandra Ramos, explicó que "el puesto de comando es como el paraguas de todo el proceso de de traslado. Es el que lleva todo el flujo y la interacción, no solo con el área clínica, que, en este caso, es mi expertise, sino que también es un rol que nos permite contactarnos con Bomberos, con Carabineros, por cualquier contingencia que pueda pasar en el trayecto, y que ellos nos puedan ayudar a hacer que el movimiento de la ambulancia sea más expedito en pro del paciente, para que llegue de manera segura a nuestro nuevo Hospital Provincial Marga Marga".

COORDINACIÓN

El despliegue también involucró a la flota de ambulancias SAMU y de traslado del Hospital de Quilpué, además de recursos técnicos destinados a monitorear y coordinar el procedimiento.

El director de SAMU del Servicio de Salud, Dr. Jorge del Campo, detalló que "estamos preparándonos hace bastantes meses, reuniendo la experiencia, tanto del trabajo del hospital como también la experiencia previa en el traslado del Hospital Biprovincial Quillota - Petorca. Y hemos desplegado todos nuestros recursos, tanto desde el punto de vista técnico, informático, telecomunicaciones, drones. Hemos dispuesto también nuestro puesto médico avanzado para utilizarlo como puesto de comando de incidentes, donde reuniremos a todas las autoridades para la gestión eficiente y el traslado de pacientes".

La planificación considera que cada paciente sea evaluado antes de salir del Hospital de Quilpué, acompañado durante el trayecto y posteriormente revisado al llegar al Hospital Provincial Marga Marga.

El director de ambos establecimientos, Jimmy Walker, explicó que "desarrollamos actividades de análisis y de gestión al interior del Hospital de Quilpué, cosa de que los pacientes sean trasladados y vistos primeramente por un equipo médico, quien asegura el traslado, después el traslado en la ambulancia, y luego la recepción acá también se revisa clínicamente, de tal manera que los pacientes lleguen compensados y puedan subir a sus pisos respectivos en las hospitalizaciones. Así que para nosotros es un trabajo serio, responsable, porque queremos ofrecer a nuestra comunidad seguridad en este proceso de traslado".

EL GRAN DESAFÍO

Uno de los aspectos más complejos del ejercicio estuvo fuera de los hospitales y tuvo relación con el desplazamiento del tren de ambulancias entre Quilpué y Villa Alemana.

Para facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia se realizaron desvíos y cortes de flujo vehicular, una situación que generó algunas molestias entre conductores, pero que permitió comprobar la coordinación necesaria para concretar el traslado.

En este punto fue fundamental el apoyo de Carabineros y de los municipios.

El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, subrayó que "con la colaboración y el agradecimiento, por supuesto, primero que todo, del Servicio de Salud, por lo que significó la parte operativa del Hospital de Quilpué, y acá en la recepción Hospital de Marga Marga. Quiero felicitar y agradecer también a Carabineros, al Cuerpo de Bomberos, que, como siempre, están presentes y acompañándonos".

El director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, Eduardo Lara, sostuvo que "lo más difícil tiene que ver con la parte vial, con los cierres, de algunas calles que son necesarias para poder llegar de manera más directa, pero también tiene que ver con los equipos clínicos que están interviniendo en este traslado. Los equipos SAMU, que son tan importantes, y tener la dotación de ambulancias necesarias para realizar en el menor tiempo posible el traslado de todos estos pacientes hacia el Hospital Provincial Marga Marga".

EVALUACIÓN

El simulacro contó además con la presencia de autoridades regionales y de salud, quienes participaron como observadores con el objetivo de aportar a la evaluación y detectar eventuales aspectos que puedan ser corregidos antes del operativo definitivo.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, valoró el ejercicio señalando que "para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast este ejercicio es fundamental para asegurar la atención de calidad de los pacientes que serán trasladados y valoro y agradezco la participación por parte de Carabineros y de todos los equipos de salud. El ejercicio exitoso de hoy es fruto del trabajo coordinado y en equipo que se traducirá a fin de año con este nuevo hospital que va a mejorar la atención de salud de todos los pacientes de la región de Valparaíso".

En tanto, la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, expuso que "esto no es un trabajo solo de salud, pero sí importa que nosotros desde salud lo podamos liderar de una manera impecable. Y ver a los SAMU de nuestros tres Servicios de Salud, junto con Puesta en Marcha del Ministerio de Salud. La encomendación que nos ha enviado nuestra ministra May Chomali es a poder trabajar en conjunto, es tener un objetivo y un propósito común, que finalmente es que esto se lleve a cabo de la mejor forma, sin tener inconvenientes en los traslados".

Una vez concretado el traslado de los pacientes, se espera que los municipios de Quilpué y Villa Alemana refuercen sus dispositivos de urgencia durante el periodo de transición. Además, se solicitará colaboración a la comunidad para que utilice los servicios de emergencia únicamente ante situaciones que realmente lo requieran, con el objetivo de facilitar el funcionamiento de la nueva Unidad de Emergencia.

Así, el simulacro realizado este miércoles se convirtió en una prueba clave para revisar la planificación antes de uno de los hitos finales para la puesta en funcionamiento del Hospital Provincial Marga Marga, cuya apertura total contempla el traslado progresivo de los pacientes del actual Hospital de Quilpué durante los últimos meses de 2026.

PURANOTICIA