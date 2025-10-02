Simulacro en Viña del Mar: Alcaldesa Ripamonti enfatiza en los riesgos de evacuar en auto y pide "bajar los tiempos" de evacuación

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, entregó un balance positivo tras el simulacro de terremoto de magnitud 8,0 con posterior tsunami que se desarrolló este jueves en la comuna, en el marco del ejercicio organizado por Senapred en todas las ciudades costeras de la región de Valparaíso.

La jefa comunal destacó la participación de la comunidad en la jornada preventiva, aunque advirtió que aún hay aspectos por mejorar, especialmente en lo referido a la evacuación de las personas hacia las zonas de seguridad establecidas.

“Se deben mejorar los tiempos”, recalcó Ripamonti, enfatizando que durante una emergencia real jamás se debe evacuar a bordo de un automóvil, ya que ello genera atochamientos como los que se registraron en algunos sectores de la ciudad.

La Alcaldesa de Viña del Mar señaló que "el primer lema de una evacuación es que nunca lo puedes hacer en vehículo. (...) Si tú estás decidiendo subirte a un vehículo, las consecuencias van a ser catastróficas para ti y para todas las personas que van a pensar igual que tú. Las evacuaciones son siempre a pie y en el caso de los planes de seguridad integral que tienen los establecimientos educativos, mandatan eso, y los niños tienen carritos especiales de evacuación".

Respecto a los tiempos de respuesta, la jefa comunal sostuvo que "estamos cada día mejorando nuestros tiempos de traslado respecto del tiempo que tenemos para evacuar, que lo logramos en 30 minutos, pero tenemos que bajar los tiempos. Pero está súper monitoreado todo, tanto la salud como la educación. Hacemos los llamados para mejorar nuestros tiempos de traslado, a tener planes familiares y, por cierto, sumarse, porque prevenir significa cuidar la vida y no hay un valor más importante que cuidar a nuestras familias, que nuestros hijos estén bien, saber dónde está nuestra familia, tener la tranquilidad y adaptarnos, no tener miedo, estar preparados".

Cabe hacer presente que los puntos donde una mayor cantidad de personas evacuó en la comuna fueron la Quinta Vergara, el Polideportivo de Av. Padre Hurtado y el estadio Sausalito, situación que también fue destacada por la alcaldesa Ripamonti.

"Queremos felicitar también a parte del mundo privado y de los establecimientos educacionales que también se sumaron a este espacio de simulación, particularmente a las universidades Andrés Bello y Valparaíso, a todos los espacios comerciales de 15 Norte y también otros restaurantes y espacios gastronómicos y de diversos puntos económicos que se sumaron para entrenar a sus trabajadores y tener la conciencia y la perspectiva del riesgo incorporada en el día a día", sentenció.

Otro punto a destacar fue la evacuación en los siete centros de salud que administra el Municipio de Viña, a través de la Corporación, procedimiento que se llevó a cabo sin contratiempos, al igual que el monitoreo que se hizo con personas electrodependientes.

