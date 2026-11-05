Simulacro de terremoto y tsunami movilizó a unas 300 mil personas de comunidades educativas de la región de Valparaíso

Un masivo y coordinado despliegue preventivo se desarrolló en la región de Valparaíso con motivo de un nuevo simulacro de sismo de alta magnitud y tsunami. La actividad adquirió especial relevancia internacional luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligiera a la región como escenario principal de la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre Tsunamis. El ejercicio, enmarcado en el programa Chile Preparado, convocó a más de 300.000 personas en todo el territorio regional, con una participación prioritaria de más de 250.000 estudiantes y docentes de distintos niveles educativos, además de comunidades escolares, jardines infantiles y equipos de emergencia. De esta manera, Chile reafirma su posicionamiento como referente internacional en gestión del riesgo de desastres y resiliencia comunitaria.

El balance preliminar entregado por las autoridades regionales fue positivo, destacando que el ejercicio se desarrolló de manera segura y expedita, sin registrar personas lesionadas. La jornada también contó con la presencia de delegaciones internacionales provenientes de Ginebra y Panamá, cuyos representantes observaron en terreno la respuesta de la ciudadanía y la aplicación de los protocolos de evacuación, especialmente en las comunidades educativas.

Desde la Dirección Regional de Senapred, su director, Christian Cardemil, destacó la convocatoria alcanzada y los tiempos de respuesta registrados durante el desplazamiento de los establecimientos educacionales hatrcia las zonas de seguridad, subrayando que la totalidad de los recintos logró completar el proceso dentro de los primeros 27 minutos:

"Los registros que tenemos es que los primeros colegios estuvieron llegando entre 10 a 15 minutos a su zona segura [...] Dicho lo anterior, dentro de los primeros 27 minutos nosotros teníamos a todos los establecimientos de la región ya en sus puntos de encuentro, en sus zonas de seguridad. Así que eso es lo que nos permitió justamente disponer el proceso de desmovilización a contar del minuto 30".

En tanto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián López, valoró la masiva adhesión de las comunidades educativas y el trabajo coordinado entre las distintas instituciones que formaron parte del ejercicio. Asimismo, destacó la participación de organismos públicos, municipalidades y equipos de emergencia, cuyo despliegue permitió fortalecer el carácter colaborativo de la jornada y la cultura preventiva en el país:

"Este año la preparación fue concentrada en el sector educación y tuvimos la participación de muchísimos establecimientos que se inscribieron y quisieron sumarse a este fortalecimiento de la cultura preventiva en nuestro país [...] Participaron activamente como observadores, colaborando, bomberos, defensa civil, carabineros, las distintas seremías, todos los integrantes del sistema que se suman y colaboran en distintos roles".

Por su parte, Kamal Kishore, representante especial del Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, destacó el liderazgo de Chile y su capacidad de preparación frente a este tipo de amenazas. En esa línea, valoró el compromiso de los distintos sectores de la sociedad, desde las autoridades nacionales hasta las comunidades educativas, como un ejemplo de preparación integral y participación ciudadana:

"La razón por la que vinimos aquí es, primero, que hay mucha vulnerabilidad aquí. Chile tiene una larga costa que está expuesta a tsunamis, pero también Chile, de muchas maneras, está adelantado a otros países. El tipo de preparación que tienen, el tipo de conciencia que tienen, el tipo de liderazgo que tienen desde el Presidente [...] a los profesores de escuelas, a los niños mismos, es realmente ejemplar".

Asimismo, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, manifestó el orgullo que representa para la Región de Valparaíso ser el epicentro internacional de esta conmemoración. Junto con destacar la convocatoria de más de 320.000 integrantes de las comunidades educativas, relevó especialmente la participación de más de 6.000 estudiantes y personas con discapacidad, enfatizando la importancia de avanzar en procesos de evacuación inclusivos y seguros hacia la cota 30:

"Para nosotros es un honor hoy día tener a estos observadores justamente para realizar este ejercicio tan importante en nuestra región de Valparaíso. Ha participado más de 320.000 alumnos, entre alumnos, docentes y personas que trabajan en la educación. Y también más de 6.000 alrededor de personas en discapacidad, estudiantes con discapacidad [...] y eso es muy importante porque nos permite mejorar los tiempos de respuesta".

Desde el ámbito educativo, el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, también destacó la alta convocatoria del ejercicio y el compromiso demostrado por los establecimientos de la región. En particular, valoró que alrededor de 1.100 recintos educacionales se inscribieran y participaran en esta instancia, fortaleciendo la preparación de las comunidades escolares frente a eventuales emergencias:

"Como Ministerio de Educación queremos valorar la altísima adhesión que tuvo este simulacro de sismo de alta magnitud y también de tsunami en la región de Valparaíso. Estamos hablando de sobrepasar esos mil establecimientos [...] alrededor de 1.100 establecimientos que finalmente se inscribieron y han sido parte de este evento".

El despliegue permitió evaluar la efectividad de los Planes Integrales de Seguridad Escolar (PICE) y poner a prueba los protocolos de respuesta ante una eventual emergencia. Por su parte, Carabineros de Chile informó un balance positivo en materia de control del tránsito, cortes de calles y resguardo perimetral. Así, el simulacro se consolidó como una instancia clave para fortalecer la preparación, coordinación institucional y capacidad de respuesta de la región de Valparaíso frente a sismos de gran magnitud y tsunamis.

PURANOTICIA