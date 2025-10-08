Simulacro de incendio fortaleció la preparación escolar ante emergencias en Limache

Una mañana de aprendizaje y prevención se vivió en el colegio San Francisco de Limache, donde se desarrolló un simulacro de incendio que permitió a toda la comunidad ensayar los protocolos de evacuación y respuesta ante una posible emergencia.

La actividad fue coordinada por el programa «Gobierno en Terreno», de la Delegación Presidencial de Marga Marga, en conjunto con Bomberos, Carabineros y Seguridad Pública Municipal, instituciones que colaboraron activamente para fortalecer la preparación y seguridad en el ámbito escolar.

Durante el ejercicio, estudiantes, docentes y personal del establecimiento evacuaron de manera ordenada hacia las zonas seguras establecidas, poniendo a prueba la efectividad de los protocolos internos y la coordinación con las entidades de emergencia.

El delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, destacó que el ejercicio "nos sirve para poder sacar conclusiones respecto de cuál es la mejor manera de evacuar, de trabajar los sectores que están en una emergencia y poder sacar las mejores conclusiones para mejorar este trabajo”.

Por su parte, el director del establecimiento, Jorge Guerra, agradeció "la oportunidad de las instituciones que generan los apoyos a la comunidad para nosotros internamente tener la oportunidad de mejorar también en nuestro proceso interno para combatir una emergencia. Hoy día fue bastante exitosa y nos quedamos con esa tranquilidad de que es fácil mejorar y hacer las cosas de mejor forma para todos”.

Finalmente, el jefe del Departamento de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Limache, Esteban Saavedra, evaluó positivamente la jornada, diciendo que "el resultado del simulacro del día de hoy es positivo, se activó todo el sistema comunal de prevención y respuesta ante desastres para atender una compleja situación que sería un incendio estructural en algún recinto educacional”.

Con este tipo de ejercicios, se buscó reafirmar el compromiso con la seguridad escolar y la gestión preventiva, promoviendo una cultura de autoprotección y trabajo colaborativo que fortalezca la respuesta ante emergencias en toda la provincia.

PURANOTICIA