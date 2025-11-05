Simulacro de incendio de interfaz urbano-forestal movilizó a equipos de emergencia hasta el estadio municipal de Limache

Con el objetivo de mejorar la preparación y coordinación frente a emergencias, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga realizó este miércoles 5 de noviembre un simulacro de incendio de interfaz urbano-forestal en el Estadio Municipal de Limache, ejercicio que permitió poner a prueba la respuesta conjunta de distintos servicios e instituciones ante una situación de emergencia real.

Durante el ejercicio se recreó la activación del sistema de respuesta ante una emergencia de gran magnitud, poniendo a prueba la articulación entre los distintos organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

El delegado Fidel Cueto sostuvo que "es una simulación de un incendio de interfaz urbano-forestal en donde las instituciones involucradas —municipalidades, Carabineros, PDI, Bomberos, Conaf, SAMU, Cruz Roja, entre otras— comenzamos a coordinarnos para dar una respuesta de la mejor forma posible a todas las variables que se generan en un evento de este tipo. De este trabajo debemos sacar las mejores conclusiones, corrigiendo errores y fortaleciendo nuestros protocolos”.

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó que “lo relevante de este entrenamiento es que nos permite trabajar con la nueva realidad que tiene la comuna. Según el último censo, hemos aumentado en cerca de 10 mil habitantes, sobre todo en las zonas rurales. Simulaciones como esta nos permiten proyectar una eventual emergencia en sectores como Borriquero o Cajón del Leu, y fortalecer la coordinación con los distintos servicios. Una emergencia no la atiende una sola institución; tenemos que aprender a coordinarnos, delegar y confiar en los especialistas. Ejercicios como estos nos van a permitir salvar vidas”.

Desde Conaf se subrayó la importancia de realizar este tipo de coordinaciones preventivas en un contexto de condiciones de riesgo cada vez más elevadas: “La simulación que se lleva a cabo hoy día en Limache, con participación de Villa Alemana, Olmué y Quilpué, nos permite mejorar la coordinación entre los distintos servicios que integran el Sinapred. Estamos enfrentando una temporada de alto y extremo riesgo de incendios forestales, especialmente entre noviembre y febrero, por lo que es fundamental reforzar la prevención y el trabajo conjunto con la comunidad”, indicó el representante regional de la institución.

Esta instancia forma parte del plan de preparación y coordinación interinstitucional impulsado por el Gobierno a nivel provincial, con el fin de fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias y promover una cultura de prevención en la provincia de Marga Marga.

