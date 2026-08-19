Simulacro de ébola en el Hospital San José de Casablanca evaluó su capacidad de respuesta y protocolos de emergencia

Durante las primeras horas de este miércoles 19 de agosto, el Hospital Familiar y Comunitario San José de Casablanca realizó un simulacro para evaluar su capacidad de respuesta frente a la eventual aparición de un caso sospechoso del virus del Ébola.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ésta es una enfermedad grave y frecuentemente mortal, cuya tasa media de letalidad se sitúa alrededor del 50 por ciento, aunque en brotes anteriores ha fluctuado entre un 25 % y un 90 %.

La Dirección del Hospital San José preparó este ejercicio desarrollado principalmente en la Unidad de Urgencia, el que tuvo como objetivo poner a prueba, en condiciones simuladas, la capacidad del establecimiento para detectar oportunamente un caso sospechoso, activar las medidas de aislamiento, efectuar su manejo clínico inicial y coordinar la respuesta institucional y con la Red.

Se aprovechó de evaluar aspectos fundamentales como el correcto uso de Elementos de Protección Personal (EPP), la trazabilidad del caso y los mecanismos de comunicación establecidos para este tipo de contingencias.

El director Horacio López destacó que "los simulacros nos permiten poner a prueba nuestros protocolos en terreno y comprobar cómo reaccionamos como institución frente a situaciones que requieren una respuesta rápida, segura y coordinada. No basta con tener procedimientos escritos: nuestros equipos deben conocerlos, practicarlos y estar preparados para actuar cuando sea necesario. Nuestro equipo de Urgencia respondió con apego a los protocolos sobre el manejo de casos de Ébola, se agradece y felicita a los funcionarios por su compromiso, dedicación y profesionalismo”.

Los resultados del ejercicio evidenciaron un alto nivel de preparación técnica y operativa del equipo de Urgencia. La pauta correspondiente a detección y triage (sistema de clasificación rápida de pacientes según la gravedad de su condición para priorizar la atención médica y optimizar recursos) de un caso sospechoso de ébola obtuvo un 100 % de cumplimiento, verificándose una adecuada detección inicial, activación del aislamiento y notificación.

El personal reconoció correctamente la definición de caso sospechoso, aplicó el triage reforzado y estableció comunicación inmediata con IAAS y Epidemiología.

La evaluación sobre uso de EPP y bioseguridad alcanzó un 100 por ciento de cumplimiento. Durante el simulacro se comprobó la utilización de elementos de protección de alta eficiencia, la correcta técnica para su colocación y retiro, disponibilidad suficiente de insumos, un área definida para el retiro seguro del equipamiento y cumplimiento de las medidas de higiene de manos.

También se obtuvo un 100 % de cumplimiento en aislamiento y manejo clínico del paciente. El ejercicio contempló su traslado oportuno a una sala de aislamiento, control del ingreso de funcionarios, aplicación de precauciones reforzadas, utilización de equipamiento exclusivo y comunicación permanente con Epidemiología.

En materia de comunicación, notificación y coordinación institucional, el resultado fue de un 80% de cumplimiento, considerando que algunos criterios de la pauta no eran aplicables debido a que se trataba de una simulación y no existió un traslado real ni un cierre administrativo de un caso.

Cabe hacer presente que durante el ejercicio se verificó la notificación a la Seremi de Salud, la activación del Comité de Gestión del Riesgo, la comunicación con las unidades clínicas y la disponibilidad de insumos críticos.

PURANOTICIA