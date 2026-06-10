Silenciosos pero constantes: Quintero sigue temblando tras fuerte sismo del 31 de mayo

La actividad sísmica frente a las costas de Quintero se niega a desaparecer, mutando hacia un fenómeno particular: una seguidilla de sismos de baja magnitud que, aunque pasan casi desapercibidos en el día a día, mantienen en constante dinamismo al suelo marino de la región de Valparaíso.

Tras un inicio de semana completamente en calma el lunes 08 de junio, el Centro Sismológico Nacional (CSN) reactivó sus alarmas subterráneas con una serie de movimientos concentrados en la zona de Quintero, los cuales se detallan a continuación:

MARTES 09 DE JUNIO

17:06 horas: Magnitud 3,8 | Epicentro: 25 km al O de Quintero | Profundidad: 31 km.

Magnitud 3,8 | Epicentro: 25 km al O de Quintero | Profundidad: 31 km. 17:24 horas: Magnitud 3,8 | Epicentro: 25 km al O de Quintero | Profundidad: 28 km.

Magnitud 3,8 | Epicentro: 25 km al O de Quintero | Profundidad: 28 km. 21:11 horas: Magnitud 3,0 | Epicentro: 26 km al O de Quintero | Profundidad: 27 km.

Magnitud 3,0 | Epicentro: 26 km al O de Quintero | Profundidad: 27 km. 23:02 horas: Magnitud 3,0 | Epicentro: 25 km al O de Quintero | Profundidad: 28 km.

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

01:20 horas: Magnitud 3,4 | Epicentro: 27 km al O de Quintero | Profundidad: 29 km.

Magnitud 3,4 | Epicentro: 27 km al O de Quintero | Profundidad: 29 km. 02:28 horas: Magnitud 3,5 | Epicentro: 30 km al O de Quintero | Profundidad: 25 km.

Este enjambre de baja intensidad es la continuación directa del fuerte temblor de magnitud 6,0 que sacudió a la zona centro-norte del país la tarde del domingo 31 de mayo. Tras ese sismo principal —que desató eventos importantes ese mismo día como una réplica 5,0—, la liberación de energía no ha dado tregua, acumulando hasta la fecha decenas de movimientos en el mismo sector marítimo.

El escenario actual coincide plenamente con las proyecciones de los organismos especializados. Tras el sismo de 6,0, el director del CSN, Sergio Barrientos, ya adelantaba que "este tipo de temblores, yo diría que va a dejar sentir varias réplicas", advirtiendo de forma temprana el persistente movimiento que actualmente se evidencia en las costas de Quintero.

Aunque la baja magnitud de los sismos de esta semana ha evitado reactivar la preocupación inmediata de los habitantes, los expertos insisten en que este constante recordatorio de la naturaleza debe ser tomado como una señal de alerta preventiva. En esa línea, el propio Barrientos recordó que la comunidad no debe bajar la guardia, recalcando que "en un país como el nuestro, uno siempre tiene que estar preparado por la posible ocurrencia de terremotos, ya que un 7.5 puede ocurrir prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento".

PURANOTICIA