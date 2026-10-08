Silencio total de parlamentarios ante el drama de damnificados en El Olivar: sólo Celis y Bassa repararon en la larga espera por sus casas

La posibilidad de que las familias de El Olivar deban continuar esperando durante al menos tres años más para conocer una definición judicial sobre el futuro de sus viviendas volvió a poner el foco en el costo humano del conflicto. El abogado Jaime Barrientos, representante de la Constructora San Sebastián, advirtió en Puranoticia.cl que si el proceso sigue todas sus etapas podría concluir después del actual Gobierno, cuyo mandato termina el 11 de marzo de 2030, extendiendo todavía más una espera que para los damnificados del megaincendio de febrero de 2024 ya supera los 32 meses.

Frente a este escenario, este medio tomó contacto con los ocho diputados que representan al Distrito 7 de Valparaíso para conocer su opinión respecto de la eventual extensión del proceso judicial y sus efectos en los damnificados. Con algunos se habló directamente, mientras que a otros se les contactó a través de sus equipos de prensa. Sin embargo, no hubo respuesta de Luis Cuello (PC), Jorge Brito (FA), Juan Marcelo Valenzuela (PDG), Luis Sánchez (Republicanos), Sebastián Zamora (Republicanos) ni Hotuiti Teao (Independiente-UDI), configurándose un silencio de parte de los legisladores consultados, a excepción de Andrés Celis (RN) y de Jaime Bassa (FA).

El diputado de Renovación Nacional fue el único parlamentario del oficialismo que respondió al requerimiento de este medio, poniendo el foco precisamente en las consecuencias que una eventual prolongación del proceso tendría para las familias que aún no recuperan sus hogares en la parte alta de Viña del Mar.

"Lo que estamos viendo en El Olivar es una situación profundamente cruel para las familias, porque mientras unos discuten responsabilidades, otros presentan informes y la justicia intenta determinar qué ocurrió, quienes llevan más de dos años esperando sus viviendas siguen sin una respuesta concreta", señaló el congresista.

Asimismo, aseguró que ha recorrido este sector afectado por el megaincendio de 2024, donde ha "visto casas que, a simple vista, parecían estar prácticamente terminadas, lo que hace todavía más difícil comprender la frustración de quienes sienten que la posibilidad de recuperar sus hogares está cada vez más lejos".

Celis también centró su preocupación en las consecuencias que esta incertidumbre estaría generando entre los damnificados, apuntando especialmente a "la salud mental de los damnificados", enfatizando que "hay personas emocionalmente sobrepasadas y pareciera que nadie está dimensionando lo que significa seguir prolongando esta espera, ahora incluso con la posibilidad de que se extienda durante años".

En ese sentido, el parlamentario buscó marcar distancia de la disputa entre la empresa removida de las obras de reconstrucción y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, planteando que "no se trata de defender a una constructora ni de tomar partido en una disputa judicial, sino de entender que las familias no pueden seguir siendo las principales perjudicadas por decisiones y errores que no les corresponden".

A ello añadió que la determinación de responsabilidades debe seguir su curso, pero cuestionó que "eso no puede significar que los vecinos queden abandonados a su suerte, mientras todos se pasan la responsabilidad de un lado a otro".

Luego insistió en que el impacto de la reconstrucción no termina con la eventual entrega futura de una vivienda, debido al desgaste que significa para las familias mantener durante años la incertidumbre sobre cuándo podrán volver a sus hogares.

Por ello, cerró su respuesta a Puranoticia.cl cuestionando "¿cuánto más se supone que tienen que resistir?", ante lo que expuso que "el daño psicológico que está dejando esta reconstrucción también tiene consecuencias y no se soluciona simplemente entregando una casa dentro de varios años. Las familias necesitan respuestas ahora, no cuando la justicia termine de resolver quién tuvo la culpa".

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa, criticó que "la fascinación por figurar del Ministro Poduje es insostenible", agregando que "su puesta en escena es para las redes sociales y este asunto lo demuestra con claridad".

Finalmente indicó que "en razón de su show pobre, las familias siniestradas tendrán que seguir esperando. Ministro, haga algo: no siga humillando a las familias".

PURANOTICIA