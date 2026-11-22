Con triunfo de los navegantes Domingo León (Timoneles), Alicia Ibáñez (Principiantes) representantes de Algarrobo y Concón, respectivamente, concluyó este domingo el Grand Prix 7 (GP7) de veleros Optimist, que se desarrolló en el Lago Llanquihue, bajo la organización del Club Deportivo Colegio Puerto Varas en conjunto con el Club Optimist de Chile.

Domingo León de la Cerda (Club de Yates Algarrobo) se adjudicó en estrecha disputa el trofeo máximo de la flota más numerosa del certamen, Optimist Timoneles, con -26 puntos, seguido por Agustín Bahamondez (CYA), con -28 y por Martín García-Huidobro, con -57. Cuarto en la general fue Cristóbal Ibáñez (Club de Yates Higuerillas), con -59, también ganador en la serie Infantil.

En Optimist Principiantes, los honores fueron para Alicia Ibáñez (Club de Yates Higuerillas), con -8; escoltada por Clemente Cuevas (Club Deportivo Colegio Puerto Varas) con -19; y Gonzalo Swett (CDCPV), con -20. En el mismo grupo, Tobías Alarcón, del Yachting Club La Herradura (Coquimbo) se quedó con la serie Menores.

En tanto, en la categoría Optimist Escuela, Leo Antillanca (EcoOptimist) se impuso con -17; por delante de Esteban Pozo (EcoOptimist), con -19; y Santiago Castillo (CDCPV) con -24.7; y -19. En el marco de la Regata Primavera CDCPV, que se desarrolló en simultáneo, destacaron, en ILCA 4, Constanza Rubilar; en ILCA 6 masculino, Sebastián Figueroa; y en ILCA 7, Marcelo Hurtado.

“Sentimos un enorme orgullo de haber visto el Lago Llanquihue lleno de velas durante tres jornadas y haber recibido a jóvenes navegantes de todo Chile. Gracias al tremendo trabajo de nuestro equipo y la colaboración del Club Optimist de Chile, ofrecimos una competencia segura y de alto nivel técnico”, dijo Javiera Valdés, Gerente del Club Deportivo Colegio Puerto Varas.

“El éxito de este Grand Prix reafirma nuestro compromiso de formar en valores a través de la vela y nos proyecta hacia la Semana de la Vela del Lago Llanquihue, en enero de 2027, que -estamos seguros- será otra gran fiesta de la náutica en este hermoso escenario”, agregó durante la premiación, en el Hotel Cabañas del Lago.

PURANOTICIA