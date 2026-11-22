El calor volverá a intensificarse durante los últimos días de noviembre en la zona central y centro-sur del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó un aumento de las temperaturas que podría alcanzar los 34°C en sectores interiores de la Región de Valparaíso y superar los 30°C en otras regiones.

De acuerdo con el organismo, el evento comenzará durante la tarde del martes 24 de noviembre y se extenderá hasta la tarde del jueves 26, afectando a distintas localidades entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

El fenómeno estará asociado a una dorsal en altura, condición atmosférica que favorecerá el incremento de las temperaturas en sectores del litoral, cordillera de la Costa, valles y precordillera.

Las máximas más elevadas se esperan en Valparaíso, particularmente en la precordillera y los valles precordilleranos, donde los termómetros podrían alcanzar entre 32°C y 34°C durante el miércoles y jueves.

En tanto, la Región Metropolitana podría registrar hasta 33°C en sectores del valle y la precordillera durante el miércoles 25 de noviembre.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS POR REGIÓN

En la Región de Coquimbo, el evento se concentrará durante el martes 24 de noviembre, con temperaturas de entre 21°C y 23°C en el litoral.

Para Valparaíso, el pronóstico contempla entre 22°C y 24°C en la costa y hasta 31°C en la cordillera de la Costa durante el martes. El miércoles, las máximas podrían llegar a 33°C en la cordillera de la Costa y a 34°C en la precordillera y valles precordilleranos, registros que se mantendrían en estos últimos sectores durante el jueves.

En la Región Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 28°C y 30°C en la cordillera de la Costa el martes. Para el miércoles y jueves, se esperan máximas de hasta 33°C en los valles y la precordillera, mientras que la cordillera de la Costa podría alcanzar los 31°C.

En O'Higgins, el aumento de las temperaturas se concentrará durante el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre. Ambos días se proyectan registros de entre 29°C y 31°C en la cordillera de la Costa, mientras que los valles y la precordillera podrían alcanzar entre 30°C y 32°C.

Una situación similar se anticipa para el Maule, donde las máximas llegarían a 32°C en sectores del valle y la precordillera durante ambas jornadas. En el litoral, en tanto, se esperan temperaturas de entre 22°C y 24°C.

Más al sur, Ñuble registraría temperaturas de entre 22°C y 24°C en la costa durante el miércoles. Para el jueves, los termómetros podrían alcanzar los 32°C en valles y precordillera, mientras que el litoral presentaría máximas de hasta 25°C.

En Biobío, el episodio se concentrará durante el jueves 26 de noviembre, con temperaturas de hasta 25°C en el litoral, 30°C en la cordillera de la Costa y 32°C en sectores del valle y la precordillera.

ANTOFAGASTA PODRÍA ALCANZAR LOS 36°C

Paralelamente, la DMC anticipó un episodio de altas temperaturas en sectores de la Región de Antofagasta, desde la tarde de este domingo 22 hasta la tarde del lunes 23 de noviembre.

El evento también estará asociado a una dorsal en altura y podría dejar registros de entre 34°C y 36°C en la pampa durante el domingo.

En la precordillera occidental se proyectan temperaturas de entre 27°C y 29°C, mientras que en la precordillera salar los termómetros podrían alcanzar entre 32°C y 34°C.

Para este último sector, el organismo prevé que las temperaturas elevadas puedan repetirse durante el lunes 23 de noviembre.

PURANOTICIA