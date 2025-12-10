SII amplía querella contra contador de Villa Alemana por evasión de impuestos de más de $1.200 millones

El Servicio de Impuestos Internos presentó la ampliación de una querella contra un contador de Villa Alemana, quien -en su calidad de representante legal de una empresa que presta servicios de seguridad- cometió el delito tributario establecido en el inciso segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario, es decir, por maniobras maliciosas destinadas a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones a las que tengan derecho los contribuyentes de IVA.

Este aumento indebido del crédito fiscal de IVA con el que se buscaba disminuir la carga tributaria de su representada, fue respaldado mediante facturas falsas, entre otras maniobras, que daban cuenta de operaciones inexistentes entre julio de 2022 y mayo de 2024.

Cabe señalar que el Servicio ya había presentado una querella por similares delitos cometidos entre 2019 y 2022 por el mismo querellado que, en dicha ocasión, implicaron un perjuicio fiscal superior a los $1.200 millones.

Esta causa se encuentra en proceso de investigación desformalizada por parte del Ministerio Público.

En paralelo, el SII continuó monitoreando las operaciones de este contador y la empresa que representa.

“A partir de los análisis realizados por el SII, pudimos constatar la reiteración de los delitos cometidos por este contador que, a través de maniobras fraudulentas, buscó conseguir ventajas indebidas para la empresa a la que representa legalmente”, explicó el Subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer.

Y agregó que “es por ello que estamos presentando esta ampliación de la querella, con el objeto de que el Ministerio Público pueda investigar estos delitos y sancionar con el máximo rigor de la ley a quien, de manera contumaz, insiste en cometer este tipo de irregularidades”,

A partir de un proceso de fiscalización en profundidad desarrollado por el Servicio, se constató el nuevo delito tributario cometido por el querellado, correspondiente al aumento indebido del crédito fiscal IVA declarado en los formularios N°29 entre julio de 2022 y mayo de 2024.

En esta ocasión, cometió las irregularidades mediante 3 esquemas delictuales:

El registro y declaración, en sus respectivos Formularios 29 en los períodos de julio y septiembre del año 2022, de 7 facturas falsas emitidas por un supuesto proveedor que daban cuenta de operaciones inexistentes, generando un perjuicio fiscal IVA de $77.529.500. Producto de la declaración en los respectivos Formularios 29 de la empresa que representa, durante los períodos de julio y agosto de 2022, como también de diciembre 2023, de crédito fiscal IVA falso, por concepto de Declaraciones de Ingreso (DIN) sin el adecuado sustento documental, es decir, de operaciones de importación inexistentes, abultando de forma artificial y maliciosa, el crédito fiscal al que su representada tenía derecho, maniobra con la que el querellado generó un perjuicio fiscal IVA de $252.000.000. La declaración en los respectivos Formularios 29 de IVA de la empresa que representa, en los períodos que comprenden desde octubre de 2022 a mayo de 2024, de crédito fiscal IVA por compras de activo fijo sin el adecuado sustento documental, contabilizando dichas compras de manera falsa, abultando de forma artificial y maliciosa el crédito fiscal al que su representada tenía derecho, maniobra con la que el querellado generó un perjuicio fiscal IVA de $766.800.000.

De esta forma, el perjuicio fiscal total generado por el querellado, en esta oportunidad, ascendió a $1.204.151.519 (monto actualizado a julio de 2025).

Estas maniobras fueron cometidas de manera dolosa, considerando especialmente los siguientes antecedentes:

El querellado ya se encuentra querellado desde 2023, por aumentar maliciosamente el crédito fiscal IVA de su representada, mediante el registro y declaración de 637 facturas falsas, en 36 períodos tributarios mensuales comprendidos entre abril de 2019 y abril de 2022. En los hechos considerados en esta ampliación de querella, también puede observarse el carácter reiterado de los ilícitos, dado que abarcaron los años comerciales 2022, 2023 y 2024. El elevado perjuicio fiscal provocado por las conductas que se imputan, que llega a $1.204.151.519, a julio de 2025, por concepto de IVA. El conocimiento del querellado acerca de lo antijurídico y doloso de las maniobras desplegadas para defraudar al Fisco, en su calidad de contador general, calidad que hace imposible que desconociera el alcance y las consecuencias de sus conductas.

PURANOTICIA