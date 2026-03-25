Siguen los problemas para el Hospital Marga Marga: Ministra anticipa pronta apertura, pero alcalde Estay advierte que será "por etapas"

El Hospital Provincial Marga Marga asoma como una de las obras más esperadas por los habitantes de las comunas de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué. Con su estructura prácticamente finalizada, el recinto de salud promete convertirse en un polo clave de atención para cerca de medio millón de personas, lo que mantiene altas las expectativas en la zona respecto a su pronta puesta en marcha.

En ese contexto, las recientes declaraciones de la ministra de Salud, May Chomalí, durante una visita a Quilpué, reactivaron el optimismo sobre su apertura. "En el Hospital de Marga Marga se están resolviendo las observaciones. Apenas se termine la resolución de las observaciones, vamos a definir cuándo se puede... pero me imagino que queda poco tiempo para ello", sostuvo la secretaria de Estado.

No obstante, la titular del Minsal evitó comprometer plazos concretos, ya que explicó que "no me gusta dar fechas porque eso genera expectativas en la población y necesitamos ver el detalle de la respuesta a las observaciones que hicieron de la construcción". Junto a ello, precisó que el escenario también está marcado por cambios recientes en la conducción del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ), tras la salida de su directora. "Estamos levantando la información con la autoría subrogante, para ver cuándo vamos a terminar de resolver las observaciones", indicó.

Las palabras de la titular del Minsal fueron recogidas con cautela por el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien si bien valoró los avances, advirtió que la apertura del recinto no depende únicamente del término de la obra gruesa.

"Falta muy poquito para que el hospital pueda abrir sus puertas, pero eso no es suficiente. Un hospital de esta envergadura no requiere sólo abrir las puertas, sino que aún no está la conectividad, la accesibilidad y la seguridad en primera línea. Nosotros hemos golpeado todas las puertas, ya que un hospital de gran magnitud requiere un desarrollo urbanístico y también de vialidad que permita dar garantías. Pero hoy día no dan las garantías", afirmó el jefe comunal a Puranoticia.cl.

En esa línea, detalló que existen avances, aunque todavía insuficientes. De hecho, sostuvo que "espero que el semáforo que va a permitir el ingreso de la ambulancia por la calle Marga Marga esté listo en octubre o noviembre de este año. Y los proyectos que presentamos como Municipio para mejorar la accesibilidad y la conectividad van a estar listos, han tenido muy buena recepción de parte del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quienes le han dado celeridad a estos proyectos que estuvieron durmiendo más de cinco años".

Cabe recordar que la Municipalidad de Villa Alemana impulsó ocho iniciativas destinadas a descongestionar el entorno y mejorar el acceso al hospital. Sin embargo, el propio alcalde reconoció que su implementación "no es de un día para otro, eso demora por lo menos tres años. Pero lo importante es partir".

Pese a las brechas, el jefe comunal manifestó su esperanza de que el recinto comience a operar prontamente, aunque de manera gradual. "Necesitamos que ojalá el Hospital Marga Marga parta mañana, pero creo que no va a poder partir a plenitud, va a partir por etapas que permitan ir dando de a poco garantías de operatividad final. Así que estamos esperanzados porque fuimos escuchados por este Gobierno para poder sacar estas iniciativas que tienen que ver con el recarpeteo de calle Marga Marga, ampliación de la calle Abanderado hasta la salida San Enrique, la caletera, los servicios en torno al hospital como estacionamientos, farmacia y cafetería", complementó.

Finalmente, coincidió con la prudencia expresada por la ministra, aunque insistió en que el desafío va más allá de la infraestructura, ya que "no es solamente el hospital. El hospital requiere del entorno, requiere de la accesibilidad y la conectividad, y en eso estamos absolutamente al debe. Pero espero que con el compromiso de los ministros le coloquemos un motor para sacarlo a la brevedad posible".

Así, mientras el Hospital Provincial Marga Marga entra en su fase final, la expectativa de su apertura convive con un desafío mayor: asegurar que su funcionamiento esté acompañado de las condiciones urbanas necesarias para responder a la alta demanda que se proyecta en la provincia, tanto en materia de conectividad como de accesibilidad.

PURANOTICIA