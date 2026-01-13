Sigue la tolerancia cero en Reñaca: infraccionan al local Hollywood por ruidos molestos y presunto uso indebido de patente

En pleno periodo estival, cuando Viña del Mar recibe su mayor afluencia de visitantes y la actividad nocturna se intensifica, el Municipio decidió endurecer su fiscalización sobre bares, discotecas y restaurantes con alcoholes, reforzando una política de “tolerancia cero” frente a incumplimientos de la normativa vigente en la ciudad.

Bajo ese escenario, y en medio de un despliegue coordinado con Carabineros, un nuevo local nocturno de Reñaca quedó en la mira de las autoridades, sumándose a una serie de procedimientos que buscan ordenar el funcionamiento de estos recintos y resguardar de esta manera la convivencia con los vecinos viñamarinos.

En este contexto, Puranoticia.cl tomó conocimiento de que el conocido local Hollywood Experience, específicamente el ubicado en la avenida Borgoño #14738, fue infraccionado por ruidos molestos y por mantener dos pistas de baile, pese a contar con patente de restaurante de alcoholes, situación que obligará a sus representantes a comparecer ante el Juzgado de Policía Local de Viña del Mar en algunas semanas.

De acuerdo con los antecedentes recabados, durante la madrugada del lunes 5 de enero, personal de Carabineros llegó hasta el establecimiento nocturno de Reñaca para notificar al regente del local, identificado como Jonathan Varas, que se cursaba una infracción por “mantener ruidos molestos al vecindario, consistente en música a alto volumen”, además de constatar que el restaurante de alcoholes “mantiene dos pistas de baile”, lo que no se ajusta al tipo de patente con la que opera.

Según se informó, el Hollywood mantiene desde el 8 de julio de 2025 una patente de alcoholes a nombre de Próspero Canales y Cía. Ltda., firma que figura como propietaria del recinto infraccionado. Asimismo, en el parte –al que accedió Puranoticia.cl– se establece que el establecimiento registra una sola denuncia en los últimos 12 meses, quedando citado su representante a una audiencia fijada para el 3 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en el Juzgado de Policía Local de Viña del Mar.

Este procedimiento se enmarca en la política de “tolerancia cero” impulsada por la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti respecto de los locales nocturnos que incumplan la normativa comunal, línea de acción que ya ha tenido consecuencias concretas en el sector de Reñaca. Y es que anteriormente fueron clausurados el restaurante Manda y el restaurante, bar y centro de eventos Long Beach, tras fiscalizaciones conjuntas realizadas por funcionarios municipales y Carabineros.

Cabe recordar que, a través de un comunicado, el Municipio de Viña señaló que realiza una "fiscalización permanente y rigurosa respecto a más de una quincena de locales y recintos de este tipo, aplicando una política de tolerancia cero a quienes vulneran la normativa, engañen a la autoridad o pongan en riesgo a la comunidad”.

En la misma línea, la casa edilicia administrada por el Frente Amplio (FA) hizo un llamado a los propietarios de locales comerciales de la ciudad a “cumplir con las exigencias legales y contar con las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de sus actividades”, con el objetivo de evitar sanciones o clausuras, especialmente en una época del año marcada por una alta presencia de turistas en la comuna.

Con ello, la autoridad comunal busca reforzar el control sobre la actividad nocturna en Viña del Mar y enviar una señal clara a los locales comerciales respecto de la obligación de respetar las condiciones de sus patentes, advirtiendo que los incumplimientos podrán derivar en sanciones mayores, incluyendo la clausura de los establecimientos.

