Sigue en combate incendio forestal que ha consumido 320 hectáreas en Santo Domingo

Más de 320 hectáreas ha consumido el incendio forestal en el sector Bucalemito, el cual mantiene con Alerta Roja a la comuna de Santo Domingo desde este martes 16.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) indicó en su actualización que la emergencia afecta a 320 hectáreas y que se mantienen trabajando los recursos en el lugar.

Se trata de 11 brigadas, 14 técnicos, 3 camiones cisterna, un helicóptero y 3 maquinarias pesada de la Conaf, mientras que Senapred gestionó tres helicópteros.

Cabe hacer presente que el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, pero también de comunas vecinas de la provincia de San Antonio, también colaboran en la zona.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, adelantó que "yo creo que hoy día lo podríamos contener, pero todo depende de si el día se despeja y obviamente hay mucho viento, no lo podríamos contener hoy día. La posibilidad y la intención es ese objetivo, contenerlo y ya yo creo que mañana lo podríamos controlar".

Vale recordar que producto de la voracidad de las llamas, Senapred, en coordinación con Conaf y la Delegación Presidencial, declararon Alerta Roja en Santo Domingo.

Producto de estos hechos, se detuvo a un trabajador que, producto de faenas agrícolas que realizaba, habría originado el dantesco incendio forestal que sigue en combate.

PURANOTICIA