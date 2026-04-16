Sigue el misterio por renuncia de Carlos Montero a Seremi del Trabajo en Valparaíso: “No hemos conocido sus motivaciones”

Compleja y marcada por serios cuestionamientos ha sido la instalación del Gobierno en la región de Valparaíso, proceso que estuvo acompañado de polémicas que incluso derivaron en salidas anticipadas de autoridades recién anunciadas, además de revisiones más exhaustivas a algunos nombramientos luego de conocerse antecedentes que generaron dudas sobre su idoneidad en los respectivos cargos regionales.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de la Seremi del Trabajo y Previsión Social. El pasado 2 de abril, la Delegación Presidencial Regional informó que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast había designado a Carlos Montero para asumir el cargo en la región. Sin embargo, apenas cinco días después, el 7 de abril, Puranoticia.cl reveló que el contador público había presentado su renuncia, en medio de lo que se vinculó a una supuesta incompatibilidad con el puesto para el cual había sido nombrado.

Tras este episodio, que generó críticas y cuestionamientos, no hubo una versión oficial clara sobre lo ocurrido. Si bien, desde la Delegación Presidencial se indicó en su momento que sería el Ministerio del Trabajo el encargado de referirse a la situación, lo cierto es que nunca se entregaron mayores explicaciones públicas.

Bajo este contexto, el delegado presidencial Manuel Millones abordó por primera vez la salida de Montero, argumentando que "don Carlos informó a través de los medios de comunicación que había presentado su renuncia y a nadie se le puede obligar a ejercer un cargo". Asimismo, manifestó que "no me voy a referir a decisiones personales porque no hemos conocido del señor Montero cuáles fueron sus motivaciones para haber presentado su renuncia al cargo".

Pese a la controversia, la autoridad destacó el nombramiento de Carolina Sangüesa como nueva Seremi del Trabajo y Previsión Social, relevando su trayectoria profesional. "El Gobierno ha escogido a una nueva profesional, abogada, con experiencia en el ámbito público; fue Sernac, Seremi de Vivienda subrogante y, además, fue administradora municipal en Algarrobo. Tiene todas las competencias para ejercer ese cargo y ya estamos trabajando con ella, particularmente en los planes pro-empleo, que es un tema urgente", afirmó la máxima autoridad de Gobierno en la región.

En paralelo, Millones también se refirió a las denuncias presentadas contra Sangüesa ante la Contraloría, descartando irregularidades en su designación. "Hubo una denuncia de una persona, antes de ser nombrada doña Carolina Sangüesa, y Contraloría emitió un informe favorable a la exfuncionaria. Por tanto, no hay antecedentes que permitiesen determinar que se habría infringido esa norma", sostuvo la autoridad.

Consultado respecto a si hacía alguna autocrítica por las dificultades registradas en la instalación del Gobierno en la región de Valparaíso, el delegado reconoció que "siempre hay ajustes y, por lo tanto, hemos tenido un gabinete ya conformado. (...) Siempre existe la posibilidad de hacer ajustes y cambios, que es lo que ha ocurrido en todas las administraciones, no solamente en ésta. Pero ya estamos desplegados porque lo que nos importa es trabajar por la gente y para la gente".

De esta forma, más allá de las críticas iniciales por la fallida designación, las declaraciones del delegado Manuel Millones evidencian que hasta ahora no existe una versión formal por parte de Carlos Montero respecto a su renuncia, situación que incluso –según lo expuesto por el representante de Kast en la región– no ha sido aclarada al propio Gobierno regional. Así, la responsabilidad de explicar lo ocurrido queda, por ahora, radicada en el propio exdesignado, mientras la administración busca dar por superado el episodio y continuar con la instalación de sus autoridades.

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