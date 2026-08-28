Sigue el enigma sobre el uso comercial de las pasarelas en mal estado de la Av. España de Valparaíso: ¿Hay Decreto Alcaldicio o no?

Nuevos antecedentes conocidos por Puranoticia.cl vuelven a poner bajo la lupa el uso comercial de las pasarelas peatonales ubicadas en la Av. España de Valparaíso, luego de que informes técnicos revelaran el avanzado deterioro que presentan ambas estructuras, calificadas como en "estado crítico de abandono" y con necesidad de intervenciones para recuperar sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

En esta oportunidad, la atención se concentra especialmente en la pasarela ubicada frente a la Escuela Industrial, estructura metálica cuyo piso está construido en madera y que, de acuerdo con el diagnóstico técnico, presenta corrosión generalizada, fijaciones deficientes, tablas sueltas, quebradas y faltantes, además de ausencia de iluminación funcional. El documento incluso advierte sobre riesgos de desprendimiento de piezas y un eventual colapso parcial asociado al deterioro de la estructura.

Pero mientras el estado físico de la infraestructura genera mucha preocupación –tal como lo contó Puranoticia.cl en una nota publicada el 10 de agosto pasado– ahora este medio tomó conocimiento de algunos antecedentes relacionados con la utilización comercial de la pasarela y la instalación de avisos publicitarios.

Según antecedentes proporcionados por el Municipio de Valparaíso vía Transparencia, la estructura frente a la Escuela Industrial forma parte del mobiliario urbano administrado por la casa edilicia. En ese contexto, adjudicó su uso a la empresa Angelina Covarrubias Arriagada EIRL, mediante una solicitud de permiso de ocupación, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028.

De acuerdo con la información municipal, ésta fue la única solicitud de estas características que llegó hasta la casa edilicia respecto de dicha estructura.

Asimismo, durante enero de este año el municipio informó que se efectuó una revisión para determinar si la empresa mantenía deudas de cualquier naturaleza con la Municipalidad de Valparaíso. Según esa verificación, la firma Angelina Covarrubias Arriagada EIRL no registraba deudas pendientes, por lo que el permiso fue autorizado al considerar que la solicitud cumplía con la normativa vigente.

Sin embargo, el punto que vuelve a generar interrogantes está precisamente en las condiciones bajo las cuales se permite utilizar comercialmente una estructura cuyo estado de conservación había sido objeto de un diagnóstico técnico sumamente crítico.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

Los antecedentes administrativos establecen obligaciones para quienes instalen avisos en la pasarela instalada en plena avenida España. En particular, la normativa contempla que la empresa encargada de instalar estos elementos debe hacerse responsable de eventuales daños que puedan provocar los avisos u otros elementos que permanezcan instalados en la vía que conecta Valparaíso con Viña del Mar.

Por ello, una de las interrogantes que queda abierta apunta a determinar si la empresa adjudicataria está cumpliendo efectivamente con las garantías exigidas para responder por eventuales daños derivados de la instalación de publicidad.

Entre los antecedentes que resulta necesario esclarecer al respecto se encuentra la existencia de la póliza de responsabilidad civil y la boleta de garantía exigidas para este tipo de ocupación, así como determinar si ambos documentos fueron efectivamente presentados ante la Municipalidad de Valparaíso.

De no haberse cumplido con esta obligación, otra de las preguntas que surge es si la Municipalidad de Valparaíso requirió formalmente a la empresa para subsanar dicha situación.

EL ENIGMA DEL DECRETO ALCALDICIO

Pero existe otra arista administrativa que agrega mayor incertidumbre al caso. Puranoticia.cl tomó conocimiento de que, pese a que la empresa cuenta con la autorización derivada de su solicitud de permiso de ocupación para utilizar comercialmente la estructura, aún no se habría emitido el Decreto Alcaldicio que formaliza el permiso de ocupación de la pasarela ubicada frente a la Escuela Industrial.

La situación abre una interrogante concreta: ¿Cómo puede una empresa utilizar comercialmente la estructura si el acto administrativo que otorga formalmente el permiso todavía no habría sido emitido?

Y junto con ello surge otra pregunta: ¿Quién autorizó o permitió la instalación y utilización de elementos publicitarios en la pasarela mientras no estuviera dictado el correspondiente Decreto Alcaldicio?

Se trata de interrogantes especialmente relevantes considerando que la infraestructura no sólo cumple una función peatonal, sino que además presenta un deterioro que ha sido documentado técnicamente.

REQUIERE INTERVENCIÓN

El informe técnico dado a conocer hace casi tres semanas atrás por Puranoticia.cl calificó la pasarela frente a la Escuela Industrial como en "estado crítico de abandono".

De igual forma, el diagnóstico detectó óxido generalizado en vigas, pilares y uniones, ausencia de elementos de fijación, madera deteriorada y condiciones deficientes de seguridad para quienes utilizan diariamente la estructura.

Asimismo, el documento recomendó una intervención de emergencia que considera, entre otras medidas, retirar las tablas deterioradas, reemplazarlas provisoriamente por material antideslizante, retirar clavos y pernos sobresalientes, revisar las uniones metálicas e instalar iluminación LED funcional.

Es precisamente en ese contexto donde adquiere relevancia conocer con exactitud las condiciones en que se autorizó el uso comercial de la infraestructura y quién debe asumir las eventuales responsabilidades por los elementos instalados en ella.

Por ello, Puranoticia.cl buscó obtener respuestas respecto de estas materias directamente desde la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Valparaíso, unidad vinculada a este tipo de autorizaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no fue posible establecer contacto con dicha dirección, por lo que permanecen sin respuesta las interrogantes relacionadas con la póliza, la boleta de garantía y, particularmente, la ausencia del Decreto Alcaldicio que formalizaría el permiso de ocupación para fines publicitarios.

PURANOTICIA