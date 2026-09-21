Paso Los Libertadores reabre tras cierre por nevadas y fuertes vientos en la cordillera

El paso fronterizo Los Libertadores fue reabierto este lunes 21 de septiembre luego de permanecer cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables registradas durante los últimos días en la zona de alta montaña, principalmente por nevadas y fuertes vientos que azotaron a este punto en la región de Valparaíso.

La decisión fue confirmada por el propio delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, luego de participar en el Comité Binacional Chile - Argentina, instancia en la que se revisaron las condiciones de transitabilidad tanto en el sector chileno como argentino del Sistema Integrado Cristo Redentor.

"Acaba de terminar la reunión del Comité Binacional Chile - Argentina, de tal manera de poder verificar las condiciones de alta montaña. En ambos sectores, tanto en lado argentino como en lado chileno, y los reportes climáticos nos han dado una condición favorable, por lo tanto se ha resuelto que en el día de hoy, 21 de septiembre, a las 16:00 horas, reaperturamos el paso del corredor internacional del sistema integrado Cristo Redentor, de tal manera que ya hoy día a las 16:00 horas va a estar nuevamente habilitado", informó la máxima autoridad de Gobierno en Los Andes.

Esta reapertura contempla la reactivación de los procedimientos destinados a retomar progresivamente el flujo vehicular, considerando especialmente el tránsito de carga que habitualmente circula por este corredor internacional.

"Nosotros ya tenemos un control generalmente en términos de carga terrestre, tanto del lado argentino como del lado chileno, por lo tanto vamos a hacerle una dosificación y se activan los planes para poder hacer la reactivación", señaló.

En ese contexto, la autoridad provincial pidió a quienes tengan previsto cruzar la cordillera durante esta jornada organizar sus desplazamientos: "Les pedimos a todos los que van a viajar en buses o autos particulares para que programen sus viajes de tal manera de no tener ningún atochamiento en ruta", sostuvo Figueroa.

La reapertura se produce pocos días después de que el paso Los Libertadores retomara su funcionamiento permanente durante las 24 horas del día, tras la evaluación favorable de los pronósticos meteorológicos realizada por los equipos técnicos.

Cabe consignar que el pasado miércoles 16 de septiembre comenzó a regir nuevamente este esquema de operación 24/7, reemplazando el horario de invierno que contemplaba el cierre de barreras después de las 12:00 horas.

Sobre este punto, Figueroa recordó que "a partir de las 16:00 horas empieza a funcionar normalmente el paso fronterizo, con las condiciones de transitabilidad segura, como siempre lo hemos hecho, de tal manera de resguardar fundamentalmente la vida de las personas y de los bienes que son tan importantes para los dos países".

De esta manera, el corredor internacional del Sistema Integrado Cristo Redentor retomó sus operaciones normales durante la tarde de este lunes, luego de la evaluación conjunta de las condiciones meteorológicas en ambos lados de la cordillera.

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