Siga estos consejos para proteger a las mascotas durante los shows de fuegos artificiales

El término de año estará marcado por celebraciones con fuegos artificiales en distintas ciudades del país. Aunque para muchas personas se trata de un espectáculo esperado y entretenido, para los animales representa una situación de alto impacto sensorial.

El ruido intenso y los destellos abruptos pueden desencadenar miedo, ansiedad y conductas de huida que ponen en riesgo su integridad, principalmente en perros y gatos.

Nicolás Escobar, director de la carrera de Medicina Veterinaria de UDLA Sede Viña del Mar, advierte que “los animales tienen un sistema auditivo mucho más sensible que el humano, por lo que los sonidos explosivos pueden resultar muy molestos y generar experiencias de estrés agudo. Por ello, la prevención es clave para evitar consecuencias mayores durante estas fechas”.

El académico explica que la exposición a pirotecnia puede provocar en las mascotas cambios conductuales y fisiológicos. Entre ellos, se observan jadeo persistente, temblores, vocalizaciones intensas, intentos de esconderse, escape, desorientación y, en casos más severos, convulsiones,descompensaciones cardiacas o accidentes cuando los animales salen a la vía pública en estado de pánico.

1.- Habilitar un espacio seguro con anticipación:

Es importante definir un lugar dentro del hogar que funcione como refugio. Idealmente debe ser una habitación interior, con poco ingreso de ruido y sin ventanas directas. Incorporar objetos conocidos como su cama, mantas, juguetes y recipientes de agua ayuda a generar una sensación de control y familiaridad. Este espacio debe estar disponible antes de que comiencen los ruidos, no de forma reactiva.

2.- Manejo del ruido y estímulos externos

Cerrar puertas, ventanas y cortinas contribuye a disminuir el impacto sonoro y visual. Complementar con música suave, ruido blanco o televisión a volumen moderado permite enmascarar los estallidos y reducir los sobresaltos.

3.- Rutina previa y gasto de energía

Realizar paseos más extensos o sesiones de juego antes del inicio de los fuegos artificiales favorece la relajación posterior. Un animal con menor nivel de energía tiende a responder con menos intensidad al estímulo estresor. Mantener horarios habituales de alimentación y descanso también aporta estabilidad.

4.- Acompañamiento y actitud del cuidador

La presencia tranquila de las personas con las que convive la mascota es un factor protector. Acompañar, hablar en tono calmado y permitir que el animal se acerque si lo necesita.

5.- Identificación visible y registro actualizado

Collar con placa, microchip y registro vigente son medidas esenciales. Durante estas fechas aumenta el número de extravíos, y la identificación facilita el reencuentro en caso de fuga.

6.- Evitar prácticas que aumentan el riesgo

No dejar a las mascotas solas en patios, balcones o terrazas, ni amarradas. Estas situaciones incrementan la posibilidad de accidentes. Tampoco se deben administrar medicamentos sin indicación veterinaria, ya que algunos fármacos pueden agravar el cuadro clínico.

7.- Cuándo acudir a un médico veterinario

Si la mascota presenta antecedentes de crisis severas, enfermedades cardíacas, neurológicas o un nivel de ansiedad que no logra manejarse con medidas ambientales, se recomienda una evaluación profesional previa a las celebraciones. El abordaje oportuno permite definir estrategias específicas, siempre adaptadas a las necesidades de cada animalde compañía.

¿Qué hacer si se encuentra un perro o gato asustado en la calle?

• Actuar con calma, evitando movimientos bruscos o intentos de persecución.

• Si es posible, contenerlo en un espacio cerrado y seguro, utilizando una manta o correa improvisada.

• No forzar el traslado si el animal muestra signos de agresividad por miedo.

• Revisar si porta placa de identificación o luego consultar por microchip en una clínica veterinaria.

• Contactar a servicios municipales, organizaciones de protección animal o redes comunitarias responsables.

