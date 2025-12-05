Siga estos consejos para evitar problemas de salud durante la peregrinación a Lo Vásquez

Como cada año, en la antesala a una nueva peregrinación hacia Lo Vásquez, la Seremi de Salud de Valparaíso, junto a autoridades regionales, reforzó el llamado al autocuidado y prevención de quienes acudirán al santuario ubicado en Casablanca durante este fin de semana largo y específicamente el domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

Hidratación permanente con agua, uso de bloqueador, ropa cómoda y de colores claros, son algunas de las medidas que la Autoridad Sanitaria sugiere reforzar.

“Tratar de protegerse del sol usando bloqueador solar sobre factor 30, además de usar sombreros, gorros, ojalá lentes de sol también, ropa ligera y estar hidratándose lo más posible”, dijo el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, quien agregó que "queremos reforzar la importancia de alimentarse solo en locales establecidos”.

La autoridad enfatizó en el resguardo de los grupos en mayor riesgo diciendo que "tratar de evitar peregrinar con niños, niñas, personas embarazadas y personas con enfermas. Si es que existen personas con patologías que, de todas maneras, quieren hacer la peregrinación, les pedimos, por favor, que no dejen de tomar sus medicamentos”.

Adicionalmente, remarcó que, ante algún inconveniente, se acerquen a alguno de los puntos de salud dispuestos por el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

CONSEJOS

• Evite exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

• Utilice ropa ligera y de colores claros. No olvidar complementar con lentes de sol, sombreros o sombrillas.

• Usar bloqueador solar facto +30 como mínimo y reaplicarlo cada dos horas.

• Mantener hidratación permanente con agua, incluso cuando no se sienta sed.

• Consumir alimentos en lugares autorizados.

• Se recomienda no peregrinar con bebés, niños y niñas; personas mayores y mascotas.

• Si se acudirá en bicicleta, no olvidar los elementos de protección personal.

PURANOTICIA