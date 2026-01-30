Siete personas fueron detenidas en la primera «Ronda Impacto» del año en Villa Alemana

Siete personas fueron detenidas en la primera «Ronda Impacto» del año, organizada en conjunto por la 6ª Comisaría de Carabineros y el Municipio de Villa Alemana.

Los patrullajes también arrojaron como resultado un total de 23 infracciones, 78 controles vehiculares, 136 controles de identidad y 12 a locales de alcoholes.

Tres de las detenciones fueron por orden vigente, dos por ley 20.000 y dos por robo con violencia. Además, 12 infracciones son por tránsito, siete por comercio ambulante y cuatro por aparcar vehículos de forma remunerada sin permiso municipal.

El mayor Heriberto Albanés, de la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, señaló que “estas son rondas de rutina donde siempre vamos a priorizar los lugares que necesitan más vigilancia, conforme a la estadística de delitos que mantenemos en la unidad conjuntamente con el Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad. Estamos trabajando en conjunto para ver cuáles son los lugares que necesitan mayor seguridad y mayor control, siempre con el objetivo de mejorar la sensación de seguridad en la comunidad”.

En tanto, el alcalde Nelson Estay destacó que "la ciudadanía ve que hay más presencia policial, de funcionarios municipales y de patrulleros. Estas rondas impacto son muy positivas para la ciudad y desde el momento que llegaron, lo hicieron para quedarse. De hecho, el acuerdo es que vamos a hace al menos dos o tres en el mes. (...) Hoy día Villa Alemana está dando garantías de seguridad para que las personas podamos salir tranquilamente a los espacios públicos".

Finalmente, el director de Seguridad Pública, mayor (r) Claudio Mendiboure, resaltó que la onda busca “mejorar la seguridad desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía. En este caso se priorizan aquellos sectores que están previamente focalizados, donde se requiere de mayor presencia municipal en el lugar. No hay ningún lugar donde no alcance a llegar la Municipalidad, con especial encargo de nuestro alcalde, y eso es lo que estamos cumpliendo ahora”.

PURANOTICIA