Siete familias de Cabildo recibieron las llaves de sus viviendas definitivas: fueron apoyadas con Subsidio de Habitabilidad Rural

Hasta la comuna de Cabildo se trasladaron las autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para hacer entrega de las llaves de sus viviendas definitivas a siete familias cabildanas, que fueron apoyadas con el Subsidio de Habitabilidad Rural (DS-10), que les permitió poder concretar las obras que los convierten en propietarios y propietarias.

Estefani Tapia es una de estas felices beneficiadas, que desde ahora ya puede habitar su casa de cerca de 80 metros cuadrados, en la localidad de Los Molinos, distante a 37 kilómetros del centro urbano. Luego de cortar la cinta a su nuevo hogar sostuvo que “valió la pena la espera. También agradecida por el apoyo, el esfuerzo igual detrás de todo esto. Y, nada, contenta porque tengo mi casa propia”.

Estas viviendas son un nuevo aporte a la meta regional del Plan de Emergencia Habitacional que, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por la cartera, ya alcanza el 75% de la meta regional para este periodo de Gobierno, logrando la Provincia de Petorca superar el 100% de cumplimiento junto a las comunas de Quillota.

La seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, destacó que "el Programa de Habitabilidad Rural permite que sectores alejados, como el que nos encontramos hoy en Cabildo, donde hay familias de diversas características, puedan tener su casa propia. En el lugar en el que han vivido toda su vida, con la familia que han conformado, y decir de que finalmente es posible llegar a todos los sectores, respetando su identidad al momento de diseñar esta solución y nos da cuenta de que cada familia es una historia".

En esta obra, que benefició a Estefani, así como en las otras seis viviendas que se entregaron en esta jornada y que se reparten en diversos sectores como La Viña, La Vega, Alicahue y Artificio, el Minvu incorporó elementos de eficiencia energética, así como también elementos de arquitectura local que se traduce en terrazas de entrada para estas casas de una planta con tres y dos dormitorios, de acuerdo a las necesidades de sus ocupantes.

Aspectos que fueron detallados por la directora (S) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz, quien explicó que “la eficiencia energética se introduce a través de termo paneles, que eso es bastante importante en esta zona, que tiene temperaturas bien altas y bajas, y eso ayuda a mejorar el estándar y el confort térmico de cada una de estas viviendas. También es importante señalar el metraje, acá estamos hablando de cerca de setenta y nueve metros cuadrados, y también reconocer que estamos frente a una realidad local, donde se hace un acceso que contempla también el tema térmico en términos de temperatura y de poder estar al exterior protegido".

El alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga, subrayó que “esperamos seguir trabajando junto a las autoridades para poder darles a la gente de las zonas rurales, las soluciones que necesitan, porque para ellos es muy difícil llegar al Serviu para hacer un trámite, pero gracias a este convenio que tenemos nosotros con el municipio logramos avanzar. Nosotros hacemos todo, las postulaciones para que los vecinos y vecinas puedan acercarse y obtener su vivienda digna, propia, como lo que vivimos esta jornada”.

