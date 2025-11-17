Siete delincuentes armados robaron especies desde tienda Wom de La Calera: en su huída chocaron y detuvieron a dos de ellos

Siete delincuentes armados irrumpieron durante horas de la mañana de este lunes a la tienda comercial Wom, ubicada en la comuna de La Calera, con el objetivo de sustraer especies desde su interior.

Luego de amedrentar a los trabajadores de la sucursal, los antisociales huyeron con especies avaluadas en 25 millones de pesos, según las estimaciones realizadas por los dependientes del local comercial.

Los delincuentes se dieron a la fuga en un vehículo que no mantiene encargo por robo, situación que fue advertida por funcionarios de Carabineros, quienes dieron inicio a una persecución policial tras la banda.

En ese contexto, al ir transitando por la ruta F-314, camino a la comuna de La Cruz, los delincuentes pierden el control del vehículo, estrellándose contra un poste del alumbrado público del sector.

Así es como se logró la detención de dos de los antisociales, correspondientes a dos sujetos chilenos, de 18 y 20 años, con antecedentes policiales; mientras que el resto de la banda se dio a la fuga por los caminos colindantes.

"Los detectives se encuentran trabajando en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso para obtener la identidad de los otros integrantes de la banda", señaló el subprefecto Carlos Zumarán, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concón.

