Siete años de prisión para exgendarme que ingresó drogas a la cárcel de Valparaíso

El Tribunal Oral Penal de Valparaíso sentenció a 7 años de cárcel al exgendarme Luis Esteban Ortiz Ortiz, acusado por el Ministerio Público como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en la cárcel de puerto en 2023.

En el juicio, fiscal Lidia Aspeé expuso que el 15 de abril de ese año, tras una vigilancia autorizada, el condenado fue observado en compañía de un sujeto de identidad desconocida, quien portaba una bolsa en sus manos, la cual le fue entregada, retirándose posteriormente del lugar.

Al día siguiente, el 16 de abril, a las 8:43 horas, el acusado ingresó al Centro Penitenciario de Valparaíso para el cumplimiento de sus labores como funcionario de Gendarmería. En dicho contexto, fue sometido a un control por parte de funcionarios del Departamento de Investigación Criminal, instancia en la que se estableció que portaba de manera oculta entre sus vestimentas y botas diversas sustancias ilícitas, destinadas a la población penal del recinto.

"Asimismo, tras la autorización para el registro voluntario de su domicilio y vehículo, se constató la existencia de otras sustancias ilícitas en su interior", explicó durante el juicio la Fiscal Aspeé.

Además de la sentencia de cárcel, se decretó en su contra la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

PURANOTICIA