SIAT indaga dinámica y causa del violento accidente que dejó dos muertos en Olmué

Dos personas fallecidas dejó un violento accidente de tránsito registrado durante la noche de este jueves 3 de septiembre en la comuna de Olmué, hecho que ahora es investigado por un equipo especializado de la SIAT de Carabineros de Valparaíso.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 29 de la ruta F-100-G, en el sector Altos de Olmué, donde, por causas que deberán ser determinadas en las diligencias investigativas, un automóvil terminó impactando contra panderetas ubicadas a un costado de la vía.

La emergencia movilizó a voluntarios de Bomberos, personal del Servicio de Urgencia Rural (SUR) de Olmué, del Hospital Santo Tomás de Limache y del SAMU Base Quillota. Al lugar también concurrieron Carabineros y Seguridad Pública.

Pese al despliegue de los equipos de emergencia, el accidente tuvo un fatal desenlace. De hecho, el Cuerpo de Bomberos confirmó el fallecimiento de dos jóvenes de sexo masculino, cuyas edades fluctuarían entre los 23 y 25 años.

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Valparaíso, cuyos especialistas deberán establecer qué ocurrió antes del impacto y cuáles fueron las circunstancias que terminaron provocando la tragedia.

El teniente Axel Robles, de la SIAT Valparaíso, explicó que "en horas de la noche ocurrió un lamentable accidente vial en la comuna de Olmué, en el cual fallecieron dos personas, motivo por el cual esta Fiscalía solicita la presencia del equipo SIAT, en el cual por medio de pericias propias de la especialidad, de carácter técnico, y científico, estableceremos una dinámica y causa basal de los hechos".

Mientras avanzan las diligencias para esclarecer el fatal accidente, el oficial reiteró el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución y mantener una velocidad "racional y prudente" de acuerdo con las condiciones de tránsito.

Asimismo, el teniente Robles hizo un llamado a los peatones a utilizar únicamente los lugares habilitados para efectuar cruces de calzada y evitar nuevas tragedias.

PURANOTICIA