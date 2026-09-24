Centro Cultural de San Antonio suma nuevos espacios tras proyecto de ampliación

Con una inversión de $205.719.200 del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada (FIPP) del Ministerio de las Culturas, el Centro Cultural de San Antonio inauguró este jueves las obras de ampliación, mejoramiento y adecuación de sus espacios, ejecutadas durante 2025 y parte de 2026, que permitirán fortalecer las condiciones para el desarrollo de su programación cultural.

La actividad contó con la presencia del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien recorrió los nuevos espacios y conoció las mejoras implementadas para fortalecer la infraestructura de uno de los principales espacios culturales de la provincia. El proyecto contempló una superficie total de 238,54 m², que considera la ampliación de una sala multipropósito de 111,54 m² y la construcción de un pabellón expositivo de 127 m².

“Desde su inauguración en 2013, el Centro Cultural de San Antonio ha sido parte del desarrollo cultural de la comuna, generando espacios para la creación, la formación artística y el encuentro de la comunidad. El acceso a la cultura también se construye a través de espacios permanentes, cercanos a las personas, que permiten disfrutar de distintas expresiones artísticas y participar activamente de la vida cultural”, explicó el secretario de Estado.

Durante 2025, la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes de San Antonio, entidad que participa en la administración del Centro Cultural, suscribió un convenio para recibir $30 millones del Programa de Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), del Ministerio de las Culturas. Los recursos permiten dar continuidad a la cartelera gratuita del recinto, con actividades de exhibición en sala y en distintos territorios, talleres, formación especializada y espectáculos de diversas disciplinas, además de iniciativas formativas para públicos escolares y de cine chileno.

“Buscamos ampliar los espacios, mejorarlos, facilitar este espíritu de participación para que no solo los san antoninos fortalezcan su desarrollo cultural, sino también quienes integran la provincia. Agradecemos estos recursos que nos permiten mejorar las condiciones del centro cultural y ser beneficiados con fondos PAOCC para 2027 que nos permitirán generar continuidad de talleres gratuitos para el bienestar y calidad de vida de la comunidad”, destacó el alcalde, Omar Vera.

La ceremonia finalizó con una colorida intervención artística a cargo del Elenco de Danza Espectáculo del Centro Cultural San Antonio, dirigido por la bailarina y coreógrafa Marisol Rojas. Cuatro bailarinas locales presentaron un cuadro inspirado en la música del grupo chileno Los Jaivas.

Cabe hacer presente que el 6 de abril de 2013, tras un proceso de planificación y desarrollo impulsado por el Municipio y el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se inauguró el Centro Cultural de San Antonio, con el propósito de promover la creación, la formación y la difusión artística y cultural, con actividades gratuitas y una orientación hacia la inclusión, la diversidad, la identidad local y la vinculación con las comunidades.

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