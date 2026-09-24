Quilpué prepara torneo de natación para estudiantes en el marco de los Juegos de Primavera 2026

En el marco de los Juegos de Primavera 2026, la Municipalidad de Quilpué realizará un Torneo de Natación para estudiantes, con el objetivo de promover la práctica deportiva, la sana competencia y la participación de las comunidades educativas.

Los establecimientos interesados en participar pueden solicitar las bases del torneo escribiendo al correo electrónico deportes@muniquilpue.gob.cl.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señalló que "el deporte es un pilar fundamental para una vida sana, física y mental. Para que nuestros jóvenes se encuentren en espacios seguros con valores donde la familia es el principal componente de la cadena. Que hoy nuestros quilpueínos talentosos participen del torneo demuestra que no solo estamos formando deportistas, sino ciudadanos que, junto con sus familias entienden el valor del esfuerzo y la importancia de desarrollar una disciplina que pueda dejar el nombre de la comuna e incluso del país, en lo más alto”.

La iniciativa busca acercar la natación a niños y jóvenes, considerando los múltiples beneficios que entrega esta disciplina para el desarrollo físico integral, la salud mental y la adquisición de habilidades fundamentales para la supervivencia.

Junto con ello, el torneo busca generar un espacio de encuentro entre distintas comunidades educativas, promoviendo valores como el respeto por las reglas, el trabajo en equipo y la convivencia, contribuyendo también a la prevención de conductas de riesgo y al fortalecimiento de la cohesión social.

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