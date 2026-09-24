Más de 2 mil habitantes de Algarrobo se beneficiarán con mejoras en dos sedes sociales

Dos sedes sociales de Algarrobo fueron beneficiadas con obras de mejoramiento ejecutadas a través de iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), con aportes del Gobierno Regional de Valparaíso y el Municipio de Algarrobo.

Las obras corresponden al mejoramiento de las sedes sociales de los sectores Las Tinajas del Canelo y Bosques del Mar, iniciativas priorizadas durante 2025 y que tuvieron una inversión total de $84.300.430 millones.

La sede ubicada en El Canelo contempla mejoras en la reposición de la estructura de acceso, renovación de cerámica interior, reparación del cierre exterior, pinturas, empastes y además de la ampliación del salón principal, beneficiando a 875 personas aproximadamente.

En tanto, la sede correspondiente al sector Las Tinajas incluyó obras de mejoramiento que contempló la reposición de la cubierta, confección de cielo interior, renovación de cerámicos, remodelación de baños y bodega, revestimiento exterior, habilitación de un baño universal y normalización eléctrica, beneficiando a cerca de 1.125 habitantes.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó que “son dos sedes sociales que son tremendamente importantes. La sede Bosques del Mar, donde vive la comunidad que habita el territorio los 365 días del año. Y también esta sede social, Las Tinajas, de la localidad del Canelo, una localidad hermosa. En Algarrobo tenemos más de 10.000 millones de pesos en distintas obras de inversión; tenemos proyectos que son muy importantes para el desarrollo de esta comuna".

"La gente está feliz, la población está feliz y vamos a seguir trabajando de esta manera, colaborativamente y entendiendo de que cuando se trabaja por el bienestar de las personas, cuando se trabaja por el bienestar de quienes habitan la hermosa comuna de Algarrobo, no existe un distinto ideológico, no existen fronteras ideológicas cuando de bienestar se trata”, sentenció.

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