SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 5,4 al sur de Rapa Nui

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:21 horas de este jueves en cercanías de Rapa Nui.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5,4 y se localizó a 854 kilómetros al sur de Rapa Nui.

El temblor tuvo una latitud de -34.83, una longitud de -109.15 y una profundidad de 10 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

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