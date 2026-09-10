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SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 5,4 al sur de Rapa Nui

SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 5,4 al sur de Rapa Nui

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El temblor que se registró durante la tarde de este jueves tuvo una latitud de -34.83, una longitud de -109.15 y una profundidad de 10 kilómetros.

SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 5,4 al sur de Rapa Nui
Jueves 10 de septiembre de 2026 16:21
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:21 horas de este jueves en cercanías de Rapa Nui.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5,4 y se localizó a 854 kilómetros al sur de Rapa Nui.

El temblor tuvo una latitud de -34.83, una longitud de -109.15 y una profundidad de 10 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

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