SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 5,8 al sur de Isla de Pascua

Tranquilidad en las costas chilenas generó la evaluación realizada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) tras un fuerte sismo registrado durante la mañana de este miércoles en el océano Pacífico, al sur de Isla de Pascua.

La autoridad marítima determinó que las características del movimiento telúrico no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, por lo que no existe una amenaza de este tipo asociada al evento.

El sismo ocurrió a las 08:35 horas, según la información del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GEOFON), organismo que cifró su magnitud en 5,8.

El epicentro fue localizado en las coordenadas 35°05′ de latitud sur y 109°05′ de longitud oeste, aproximadamente a 880 kilómetros al sur de Isla de Pascua.

Pese a descartar la posibilidad de un tsunami, se recordó que cualquier evacuación preventiva que pueda decretar el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) debe mantenerse hasta recibir una cancelación oficial.

La autoridad marítima continuará monitoreando el comportamiento de la situación y entregará eventuales actualizaciones de acuerdo con la evolución del evento.

PURANOTICIA