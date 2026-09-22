Crisis en el comercio de Viña del Mar: aumento de locales en venta y arriendo devela dura realidad en el Barrio Poniente

Caminar por el Barrio Poniente de Viña del Mar, desde avenida Libertad hacia el borde costero, permite advertir una postal que comienza a llamar la atención: distintos locales comerciales exhiben carteles que anuncian su arriendo o venta. En una zona caracterizada por su actividad gastronómica, comercial y turística, y que concentra durante buena parte del año el tránsito de visitantes, la imagen abre una pregunta inevitable: ¿Se está produciendo un éxodo de emprendedores del sector?

No existen en los antecedentes disponibles cifras que permitan dimensionar un eventual éxodo masivo, pero sí testimonios de empresarios y exlocatarios que describen un escenario marcado por dificultades acumuladas durante los últimos años, desde la crisis del turismo y el estallido social hasta la pandemia del Covid-19, la situación económica y los problemas de seguridad que se arrastran desde hace largos años.

UNA CRISIS QUE SE ARRASTRA

El presidente de la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente de Viña del Mar, Javier Álvarez, sitúa el origen de parte importante de las dificultades varios años atrás.

En ese sentido, recordó en conversación con Puranoticia.cl que "hemos sufrido durante muchos años, como desde el 2018 aproximadamente, penurias en nuestro rubro. Hemos tenido una crisis del turismo primero. Después vino el estallido social y la pandemia, que fue un golpe que lo hemos evidenciado y que hasta el día de hoy es una mochila muy pesada con la que cargan muchos locatarios que quedaron endeudados debido a esto y que siguen quebrando. Parece insólito que hoy quiebren locales que han tenido algunos problemas durante el estallido social y la pandemia".

Álvarez también puso atención en la cantidad de letreros de "se arriende" o "se vende", advirtiendo que "además de eso hay que sumarles los que ya se han vendido, cuya marca sigue ahí, pero el locatario quebró y hay un nuevo dueño. Entonces esa también es una cifra negra que pasa desapercibida. Pero claro, también vivimos el problema económico que ha sufrido nuestro país, que obviamente nos pega directamente Eso también ha desencadenado en que hemos reducido nuestros equipos de trabajo, por lo que ha aumentado la cesantía en nuestro sector, en nuestro rubro".

LOCALES QUE NO AGUANTARON

Desde uno de los establecimientos del barrio, el dueño del restaurante Mil Amores, Daniel Torres, describe una situación similar y apunta directamente a la dificultad de mantener los negocios cuando los ingresos no alcanzan para sostener sus operaciones.

"Lamentablemente hay muchos locales que se arriendan hoy en día. Somos muchos los que hemos tenido que hacer maravillas con las bajas ventas que hemos tenido. Algunos logramos aguantar, otros no lo logran y por eso hay demasiados carteles de locales que se arriendan hoy en día", explicó.

Al ser consultado por el eventual impacto de la delincuencia en esta salida de emprendedores, Torres planteó que "se mezcla un poco con eso, porque los que logramos sobrevivir con nuestros locales en pandemia, claro, después de la pandemia estuvo muy bueno. hubo mucho movimiento. Pero hay muchos que no lograron sobrevivir después de la pandemia y que no lograron aguantar lo necesario para poder tener ese "después de". Y aquí es muy parecido".

ROBOS QUE GOLPEARON

Álvarez retomó el análisis para abordar uno de los factores que, según los locatarios, también tuvo consecuencias económicas: la delincuencia. Al respecto sostuvo que "además de la crisis del turismo y la económica, después tuvimos una crisis de delincuencia terrible, donde habían locales que eran robados 10, 12 o 15 veces al mes, y eso no solamente perjudica al locatario con lo que le roban, sino que es porque te rompen el techo, te rompen una pared, te roban los insumos y no te permiten abrir un par de días. Entonces los gastos son súper altos cuando tienes que arreglar algo así".

Pese a ese escenario, el dirigente asegura que la situación en materia de seguridad ha registrado una evolución favorable producto del "trabajo coordinado que hemos tenido tanto con la Municipalidad como con Carabineros, la Delegación Presidencial y muchos actores más, por sobre todo los locatarios, los vecinos y trabajadores, que hemos logrado mejorar las cifras de delincuencia y ya no se han vuelto a meter en los locales durante la noche, porque ese es el foco de delincuencia que teníamos".

FACTOR ECONÓMICO

Otro testimonio entregado a Puranoticia.cl proviene de Mauricio Pizarro, exdueño del restaurante Mil Amores, quien aclara que en su caso la principal razón para vender estuvo relacionada con una situación personal: la pérdida de su hijo. Sin embargo, también analiza los factores económicos que, a su juicio, estaban afectando al negocio.

"Desde el año pasado hubo un estancamiento en las ventas y de hecho empezó a decaer, pero no solamente en Mil Amores, sino que en general, yo te diría que es un problema de país. Y es por muchas cosas, por la seguridad en parte. Pero lo que está pasando con la economía del país es lo más complejo", sostuvo el exemprendedor.

Pizarro también vinculó el escenario que enfrentó su negocio con el incremento en el precio de los combustibles y sus efectos sobre los costos de operación, advirtiendo que "el "bencinazo" fue uno de los factores que empezó a incrementar el problema. Después del alza a la bencinas, como las bencinas afectan a toda la cadena de valor de un restaurante o un negocio, a todos los negocios del rubro, les aumentó el costo aproximadamente entre un 15% y un 20%. Y el insumo, o sea, si tú comprabas algo a $8.000, eso inmediatamente pasó a costar $10.000 u $11.000".

UN BARRIO TRANQUILO

Pese a los problemas descritos, Javier Álvarez recalca que la situación actual del barrio en materia de seguridad no es la misma de años anteriores y cuestiona que la percepción de inseguridad termine afectando la llegada de visitantes.

"En nuestro barrio se puede andar tranquilo, tú puedes estar en una terraza tranquilo, no te van a robar; salvo excepciones, como en todo Chile. Pero hemos mejorado todas las cifras y el problema de delincuencia real que teníamos nosotros era cuando los locales estaban cerrados durante la noche, cuando la gente estaba durmiendo, y obviamente esta estigmatización de la delincuencia en nuestro barrio también nos ha hecho que disminuya la cantidad de gente que viene", señaló.

Daniel Torres coincide con esa apreciación y asegura que "el barrio es seguro como tal. Uno cuando sale tiene que tomar las precauciones correspondientes. Yo cuando salgo tomo mis precauciones porque una cosa no lleva a la otra. Tomo mis precauciones, pero puedo disfrutar igual en los distintos locales que tenemos acá".

EL OTRO OBSTÁCULO: LOS TRÁMITES

Más allá de las condiciones económicas, el presidente de Barrio Poniente apunta a otro elemento que, según explica, puede dificultar la llegada de nuevos emprendedores: los tiempos asociados a la obtención de permisos y patentes municipales.

Frente a esto, apunta que "nosotros como agrupación ayudamos y abrazamos a los nuevos locatarios con información, los ayudamos con datos de proveedores, de maestros, de cómo hacer los trámites en la Municipalidad de Viña del Mar. Pero también hemos estado solicitando a la Municipalidad de un problema: nos demoramos mucho en entregar las patentes, hacer las fiscalizaciones para otorgar las patentes, ya sea en la Dirección de Obras, en Sanidad o en Rentas. Y la verdad es que eso es un "pero". Hoy día en Valparaíso, en Concón y en Quilpué están siendo más rápidos".

Torres ahondó en este punto, manifestando que "siempre es más que bienvenido una vuelta adicional de Carabineros o de Seguridad Ciudadana, sobre todo en los momentos y en las horas donde hay menos público andando por el barrio porque es muy caminable acá, que son cuando ellos se aprovechan".

Los carteles de “se arrienda” y “se vende” son una señal visible de que existe movimiento en el mercado de locales del Barrio Poniente, pero los testimonios recogidos muestran que detrás de ellos conviven distintas realidades: negocios que no lograron superar las consecuencias de la pandemia, emprendedores afectados por la caída de las ventas, mayores costos, problemas de seguridad y también propietarios que decidieron vender por razones personales.

Por ahora, los antecedentes disponibles no permiten establecer que exista un éxodo masivo de emprendedores desde el Barrio Poniente. Sí permiten constatar que existe preocupación entre quienes permanecen en uno de los sectores comerciales y gastronómicos más reconocibles de la ciudad y que, mientras algunos locales cambian de manos, otros directamente buscan un nuevo arrendatario o comprador.

PURANOTICIA