SHOA descarta riesgo de tsunami tras fuerte sismo 6,0 registrado frente a Quintero

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el fuerte sismo de magnitud 6,0 que se registró este domingo frente a la comuna de Quintero, en la región de Valparaíso.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:34 horas y su epicentro se ubicó a 23 kilómetros al oeste de Quintero, con una profundidad de 30 kilómetros.

A través de un boletín emitido pocos minutos después del evento, el SHOA informó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, descartando así una amenaza de maremoto.

El sismo fue percibido con fuerza en gran parte de la zona central del país, especialmente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Coquimbo.

Según el reporte de intensidades elaborado por el Senapred, el evento alcanzó una intensidad de VI en la escala de Mercalli en comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Puchuncaví y Quillota, entre otras de la Quinta Región.

Por su parte, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que continúa evaluando eventuales afectaciones a personas, infraestructura y servicios básicos, antecedentes que serán informados mediante los reportes oficiales que se emitan durante las próximas horas.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban daños de consideración ni personas lesionadas producto del movimiento telúrico.

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