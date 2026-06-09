Sesión solicitada por senadora Cariola marca avance para el Van Buren: “No puede volver a ser una promesa incumplida”

Este martes se reanudó en la Comisión de Salud del Senado la sesión especial por el Hospital Carlos Van Buren, solicitada por la senadora Karol Cariola.

En la instancia, y frente a autoridades regionales, gremios y usuarios, el Ministerio de Salud comprometió dar continuidad este año al proyecto de normalización del principal recinto asistencial de la Región de Valparaíso.

Tras la instancia, Cariola destacó que la instancia permitió obtener una señal concreta frente a una demanda histórica de la región. “Hoy recibimos el compromiso explícito de la ministra de Salud de ingresar a la brevedad la solicitud al Ministerio de Desarrollo Social, para obtener el RS y avanzar paralelamente en las gestiones necesarias para la adquisición del terreno. Creemos que con esto hemos cumplido un objetivo, pero ahora corresponde seguir empujando y fiscalizando para que este compromiso se concrete”, señaló la senadora.

La parlamentaria recalcó que el Van Buren cumple un rol estratégico como hospital base de la región y que su normalización no puede seguir postergándose.

“Necesitamos un Hospital Van Buren en nuevas condiciones para nuestra región. Vamos a fiscalizar cada uno de los pasos para que esto sea una realidad y no una promesa incumplida”, afirmó.

Cariola sostuvo, además, que la sesión permitió constatar un diagnóstico compartido entre autoridades, gremios y representantes de la comunidad hospitalaria.

“Hemos manifestado un diagnóstico común sobre la situación crítica que hoy presenta el Hospital Van Buren, en términos de infraestructura, gobernanza, eficiencia, presupuesto y también por la deuda que arrastra hace muchos años. Pero, junto con eso, hemos manifestado una voluntad explícita de trabajar de manera conjunta para que el compromiso histórico con el hospital se pueda cumplir”, indicó.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró el anuncio y reafirmó la disposición del municipio para avanzar en las gestiones que permitan concretar el proyecto.

“Hemos venido hasta el Congreso Nacional a levantar la voz por la urgencia de que se cumplan los compromisos históricos con el Hospital Carlos Van Buren. Como municipio estamos disponibles para avanzar en las modificaciones al plan regulador comunal, y valoramos el compromiso de la ministra de presentar prontamente el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social, para obtener la tan ansiada RS y avanzar en la compra de los terrenos”, indicó.

La cartera comprometió continuar avanzando con la iniciativa, que ya cuenta con un 83% de avance técnico, e ingresarla este año a evaluación del Ministerio de Desarrollo Social. Además, anunció gestiones para avanzar en paralelo en la adquisición del terreno contemplado para la primera etapa del proyecto.

Desde la CONFEDEPRUS destacaron el respaldo de la Comisión de Salud y valoraron que el Ministerio haya priorizado el proyecto del recinto.

“El Hospital Carlos Van Buren, pese a que arrastra una deuda de más de 10 mil millones de pesos y está sujeto a un recorte presupuestario, hace su mejor esfuerzo por entregar salud de calidad. Valoramos el compromiso de la ministra de priorizar la construcción del hospital, una noticia esperada por trabajadores, trabajadoras, usuarios y usuarias”, indicó la presidenta del gremio, Camila Fuenteviila.

Desde las y los usuarias, Ana Silva, presidenta de la UNCO Salud de Valparaíso, valoró la instancia.

“Creemos que hoy día ha sido un avance y queremos que sea realidad. Llevamos años esperando un nuevo hospital, así que agradecer a la Comisión de Salud y a la senadora Cariola, que ha sido la que ha puesto la urgencia de esto y que sea una prioridad”, declaró.

En representación de la multigremial del Hospital Carlos Van Buren, Cecilia Rodríguez expresó la emoción de las y los funcionarios ante el avance anunciado, luego de años de espera por mejores condiciones para pacientes y trabajadores.

“Los funcionarios levantamos el hospital porque lo queremos y lo necesitamos. Necesitamos pronto un nuevo hospital para los ciudadanos, para la región y para los pacientes”, afirmó.

En la sesión participaron la ministra de Salud, May Chomalí; el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; el delegado presidencial regional, Manuel Millones; la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; el director (s) del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Juan Castro; además de representantes del Gobierno Regional, del Hospital Carlos Van Buren, gremios de la salud, usuarios y autoridades locales.

Cabe destacar que la sesión especial fue solicitada por la senadora Karol Cariola para poner en tabla la situación crítica del Hospital Carlos Van Buren y exigir definiciones concretas sobre la continuidad del proyecto, lo que permitió obtener el compromiso de ingresar este año la iniciativa a evaluación social y avanzar en paralelo en la adquisición del terreno.

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