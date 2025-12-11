Serviu Valparaíso entrega tres terrenos a cinco comités habitacionales de San Antonio

Tras un año de trabajo, cinco comités habitacionales de San Antonio recibieron tres terrenos que oficialmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Serviu de Valparaíso, les traspasó para la futura construcción de sus hogares definitivos.

Se trata de tres lotes: uno ya de pertenencia ministerial y otros dos que se compraron en más de $1.000 millones, cuya capacidad es para 500 familias.

De esta forma, los comités Villa Los Aromos II, Esperanza, Pewen, Even Ezer y Helen Keller, comienzan a concretar el camino hacia sus hogares en los sectores de Llolleo y Bellavista. Una iniciativa posible, gracias a la estrategia regional de suelo que trabaja el ministerio en la región, generada para hacerle frente al déficit con el Plan de Emergencia Habitacional.

La directora (s) del Serviu de Valparaíso, Nerina Paz, señaló que "hemos fortalecido el compromiso de vínculo y el traspaso de los terrenos, que implica alrededor de quinientas viviendas, que alberga a cinco comités que van a desarrollar ahí su proyecto. Esto es importante, porque son Serviu, y nos estamos poniendo a disposición para desarrollar proyectos habitacionales. Esto responde a un trabajo valioso constante y sostenido que hemos realizado junto a los comités con nuestra estrategia de suelos. También, en la reunión trabajamos la explicación de qué proceso viene, cómo ellos son parte y participan en este trabajo que viene para desarrollar un proyecto habitacional a través del concurso de oferta”.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, comentó que “estuvimos entregando el documento que oficializa la entrega de los terrenos a distintos comités que llevan harto tiempo trabajando con nosotros, comités que han trabajado de manera formal el acceso a la vivienda, con los cuales hemos llevado un trabajo para poder comprar estos terrenos por parte del ministerio. Eso es súper relevante, porque (en San Antonio) ya tenemos más de mil trescientas viviendas fueron entregadas en este gobierno, tenemos más de quinientas en ejecución, y estas se suman más a los proyectos que vamos a dejar encaminados próximo”.

Finalmente, la representante del comité Even Ezer, Eugenia Méndez, se expresó satisfecha con el hito. Fue “una espera enorme y en este día hay mucha satisfacción. Delante de todos mis compañeros, que son los dirigentes de cada comité, de cinco comités, decir que estoy muy contenta, muy feliz por lo que se logró y gracias al gobierno. Creo que todos ganamos. Y esa fue la satisfacción de todos nosotros”.

