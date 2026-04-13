Serviu Valparaíso abre postulaciones para acceder a viviendas con subsidio DS19

Desde este lunes 13 de abril y hasta el 6 de mayo, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, tendrá habilitada su plataforma online para que familias puedan postular y adquirir una vivienda a través del programa de Integración Social y Territorial (DS19). Este cuarto llamado regional, posee una oferta habitacional de casas y departamentos de alto estándar ubicados en las provincias de Valparaíso, Marga Marga, Quillota y en el Valle del Aconcagua.

Sobre la convocatoria, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, señaló que “estamos iniciando este llamado especial para todas aquellas personas que cuenta con su subsidio DS-01, para que puedan optar a uno de los proyectos de integración social que tenemos disponibles en distintas comunas de la región. Por ello, todos quienes no han aplicado sus subsidios los invitamos a que se inscriban en este proceso que estará vigente desde este 13 de abril hasta el próximo 6 de mayo para poder tener más familias propietarias en la región”.

El director (s) de Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz, agregó que "este llamado está dirigido a familias que tengan el subsidio DS1, tramo 1, o DS49 individual, vigente y sin utilizar. En esta ocasión tenemos ocho proyectos con casas y departamentos en las comunas de Valparaíso, Casablanca, Villa Alemana, La Calera, San Felipe y Los Andes, con especificaciones que las familias pueden revisar en www.serviuvalpo.cl, misma plataforma en la que deben inscribirse con la Clave Única”.

Las personas que cumplan con los requisitos, solo podrán postular a un proyecto de la oferta habitacional. El puntaje, junto a los cupos disponibles, estará en el sitio oficial de Serviu Valparaíso, cuyo portal de inscripción estará habilitado hasta el miércoles 6 de mayo a las 14:00 horas.

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