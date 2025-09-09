Servicios turísticos de Valparaíso fueron distinguidos con Sello R por su calidad y estándares

Una nueva entrega de Sello R distinguió a una amplia variedad de servicios turísticos de la ciudad de Valparaíso, los cuales destacan por su calidad y estándares.

Este reconocimiento entregado por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) busca fomentar la confianza en los servicios formales, que cumplen con los modelos de calidad y seguridad que se establece en la normativa vigente.

En total, fueron 38 los servicios galardonados, donde destacan distintos tipos de alojamiento, operadores turísticos y otros tipos de emprendimientos locales.

Uno de ellos fue el tradicional Hotel y Restaurante O´Higgins, donde Samuel Bernal, parte de la familia dueña, comentó que “poder tener este sello es muy valioso para todos los que estamos acá,porque es una muestra de garantía de lo que nosotros hacemos y que lo estamos haciendo bien”.

En cuanto a la relevancia del mismo, la directora regional de Sernatur en Valparaíso, Carolina Carrasco, señaló que “es muy importante porque la ley exige que aquellos que tengan el servicio de turismo aventura o alojamiento, estén registrados en Sernatur. Además, quienes nos visitan tendrán la certeza que donde estarán tendrán una experiencia de calidad donde se cumple”.

Asimismo, la Municipalidad de Valparaíso también recibió una distinción, en esta ocasión fue la de «Municipio Turístico», que destaca el trabajo de aquellas comunas con un compromiso concreto en la gestión del crecimiento de esta materia en su territorio.

El reconocimiento fue recibido por la alcaldesa Camila Nieto y, sobre ello, enfatizó en que “esto destaca la labor y constantes esfuerzos que estamos haciendo para que la vocación de turismo que tiene la ciudad pueda cada vez profundizarse y, sobre todo, sostener parte importante del desarrollo económico local”.

