Servicio Social Móvil cumple tres meses acercando beneficios municipales a los vecinos de Quilpué

Como parte de una iniciativa impulsada por el Municipio de Quilpué para generar mayor acceso a beneficios sociales, el Servicio Social Móvil inicia su tercer mes en operación.

Se trata de un vehículo que recorre continuamente distintos sectores de la comuna con el propósito de acercar las prestaciones municipales a la comunidad, facilitando el acceso a beneficios, orientación y apoyo social.

Asimismo, al acercarse a este móvil, las familias que pertenezcan al 80% del Registro Social de Hogares pueden acceder al Programa de Descuento en Farmacia Municipal, lo que se traduce en la entrega de 4 mil pesos de descuento para la adquisición de medicamentos, considerando tres de ellos por grupo familiar.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó que "queremos un municipio que no espere a que los vecinos lleguen hasta nuestras oficinas, sino que seamos nosotros los que lleguemos a sus sectores. Este Servicio Social Móvil refleja nuestro compromiso con una gestión más cercana, presente y preocupada de las necesidades reales de las familias”.

“Estamos convencidos de que los beneficios sociales deben estar donde están las personas, especialmente quienes tienen más dificultades para acceder a ellos”, finalizó la jefa comunal.

El despliegue territorial incluye sectores rurales como Colliguay y La Retuca, además de recorridos en Belloto Norte, Belloto Sur, Pompeya Sur y otros puntos estratégicos de la comuna, ampliando la cobertura y acercando la oferta municipal a quienes más la necesitan.

Esta iniciativa continuará presente en los distintos barrios de Quilpué durante los próximos meses, consolidando una política pública que busca fortalecer la presencia municipal en el territorio, reducir las brechas de acceso y construir un municipio más cercano y comprometido con el bienestar de sus vecinos.

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