Servicio Nacional de Migraciones realiza primera fiscalización in situ en el Puerto de Valparaíso

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) participó en la primera fiscalización migratoria realizada en el Puerto de Valparaíso. La Armada de Chile, a través de la Policía Marítima, coordinó el operativo con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI).

El director Nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, asistió a la actividad como parte de su agenda en la Región de Valparaíso. Durante su visita, sostuvo reuniones con autoridades locales y participó en distintas acciones para conocer la realidad migratoria de la zona.

Los equipos recorrieron las instalaciones de los concesionarios Terminal Portuario Valparaíso (TPV) y Terminal Pacífico Sur (TPS), además del Muelle Prat. Se fiscalizó a trabajadores y empleadores.

En el marco del operativo se revisaron antecedentes migratorios, se verificó documentación y se cruzó información en tiempo real entre las instituciones participantes.

En línea con lo informado, este despliegue corresponde al octavo desarrollado desde el inicio de la estrategia nacional y al primero que se ejecuta en el principal terminal portuario de la Región de Valparaíso.

“La Armada, la PDI y el Sermig mantienen una coordinación permanente para fortalecer el control migratorio y apoyar la detección de incumplimientos a la normativa vigente”, comunicó el organismo público chileno creado en mayo de 2021 y dependiente del Ministerio del Interior.

“Las instituciones continuarán realizando fiscalizaciones sorpresivas en distintos puntos estratégicos con el objetivo de fortalecer el control del Estado y promover el cumplimiento de la ley”, complementó.

Por su parte, Frank Sauerbaum destacó que “Este trabajo conjunto con las policías y la Armada nos permite cruzar información entre las instituciones y asegurar que toda actividad laboral en un lugar de tanta afluencia se desarrolle dentro del marco de la ley vigente”.

“Los terminales portuarios son zonas estratégicas para el país. Quienes cumplan las reglas siempre tendrán las puertas abiertas, pero este Gobierno será implacable con la informalidad laboral, especialmente en sectores críticos como la logística portuaria”, añadió.

El Servicio Nacional de Migraciones comunicó que continuará desarrollando fiscalizaciones en zonas portuarias y otros sectores con alta presencia de trabajadores migrantes.

“Estas acciones buscan promover una migración ordenada, segura y regular. Además, permiten verificar el cumplimiento de la normativa migratoria y laboral por parte de trabajadores y empleadores”, dio cuenta el Sermig.

“Los operativos complementan los controles que el Servicio ya ejecuta en centros comerciales, galerías, locales de comida, ferias y plataformas de reparto”, concluyó.

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