EFE Valparaíso informó que la frecuencia será de 8 minutos en dirección Limache, por lo que llamó a "considerar mayor tiempo de viaje".

Servicio de trenes opera con "ajustes" por intermitencias en el suministro eléctrico en el tramo El Belloto–Limache
Martes 13 de enero de 2026 18:25
EFE Valparaíso informó que el servicio opera con "ajustes" para mantener la continuidad operacional.

Esto, debido a intermitencias en el suministro eléctrico en el tramo El Belloto–Limache.

A través de redes sociales, la empresa indicó que los trenes circularán en unidad simple y la frecuencia será mayor a lo normal.

A las 18:11, complementaron dando a conocer sobre una frecuencia de 8 minutos en dirección Limache.

Debido a esta situación que se produjo la tarde de este martes, EFE Valparaíso llamó a "considerar mayor tiempo de viaje".

