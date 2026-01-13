Servicio de trenes opera con "ajustes" por intermitencias en el suministro eléctrico en el tramo El Belloto–Limache

EFE Valparaíso informó que el servicio opera con "ajustes" para mantener la continuidad operacional.

Esto, debido a intermitencias en el suministro eléctrico en el tramo El Belloto–Limache.

A través de redes sociales, la empresa indicó que los trenes circularán en unidad simple y la frecuencia será mayor a lo normal.

A las 18:11, complementaron dando a conocer sobre una frecuencia de 8 minutos en dirección Limache.

Debido a esta situación que se produjo la tarde de este martes, EFE Valparaíso llamó a "considerar mayor tiempo de viaje".

PURANOTICIA