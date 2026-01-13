Servicio de trenes opera con "ajustes" por intermitencias en el suministro eléctrico en el tramo El Belloto–Limache

EFE Valparaíso informó que la frecuencia será de 8 minutos en dirección Limache, por lo que llamó a "considerar mayor tiempo de viaje".
EFE Valparaíso informó que el servicio opera con "ajustes" para mantener la continuidad operacional.
Esto, debido a intermitencias en el suministro eléctrico en el tramo El Belloto–Limache.
A través de redes sociales, la empresa indicó que los trenes circularán en unidad simple y la frecuencia será mayor a lo normal.
A las 18:11, complementaron dando a conocer sobre una frecuencia de 8 minutos en dirección Limache.
Debido a esta situación que se produjo la tarde de este martes, EFE Valparaíso llamó a "considerar mayor tiempo de viaje".
