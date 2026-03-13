Franco Parisi advierte que el PDG será la "pesadilla" del Gobierno si merma beneficios sociales logrados el último tiempo

La elección de la presidencia de la Cámara de Diputados estuvo marcada por una fuerte polémica; esto, luego que la diputada Pamela Jiles (PDG) perdiera la votación frente a Jorge Alessandri (UDI), pese a que existía un acuerdo político previo que la daba como favorita. El resultado, definido por un estrecho margen tras cambios de voto de último minuto, desató acusaciones de quiebre de pactos y tensiones entre parlamentarios.

En este contexto, Puranoticia.cl conversó con Franco Parisi, militante y líder del Partido de la Gente, quien analizó lo ocurrido el miércoles 11 de marzo en la Cámara Baja. Además, proyectó cómo cree que será la relación de la colectividad con el recién asumido Gobierno del Presidente José Antonio Kast, abordando las declaraciones que apuntan a que el partido podría hacerle la vida imposible al Mandatario.

"En aquellos proyectos que vayan en contra de la gente, de la clase media, por supuesto que el PDG va a estar en contra de apoyarlos. Por ejemplo, esta discusión sobre las 40 horas no la van a tocar. Nosotros vamos a estar a favor de mantener las 40 horas. A eso es lo que se refiere Pamela Jiles", sostuvo el excandidato presidencial.

En la misma línea, sostuvo que "esto lo hemos conversado, no es que ella diga una cosa y nosotros no tengamos conocimiento. A nosotros nos interesa mantener, por ejemplo, las 40 horas y ese estilo de cosas. Vamos a ser pesadilla para cualquier Gobierno que merme los beneficios que se han logrado en el tiempo para las personas".

Respecto a la relación con la administración de José Antonio Kast, Parisi reconoció que "estamos acostumbrados" a que no los reciban. "Nosotros no queríamos ser parte del Gobierno. Nunca estuvimos mendigando cargos. Pero creo que es muy miope –en este caso el oficialismo de la derecha y la extrema derecha– el no conversar con nosotros porque tiene un equilibrio extremadamente inestable en la Cámara".

En esa línea, explicó que el oficialismo en la Cámara de Diputados "tiene 78 votos y eso en cualquier momento se les puede caer. Ahora dicen que el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana se podrían sumar al oficialismo. Puede ser, pero yo creo que es un equilibrio bastante miope estar contento porque ganaron por dos votos".

Finalmente, quien en la última Elección Presidencial llegara en tercer lugar gracias a los 2.557.737 votos obtenidos (19,71%) en la contienda, planteó a Puranoticia.cl que "lo mismo habría sido al revés: nuestra gran preocupación era que si ganábamos por 79 votos o por una diferencia de apenas tres o cuatro votos, habría sido un equilibrio bastante inestable y eso nos habría coartado un poquito más la acción".

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