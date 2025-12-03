Servicio de Salud inicia procesos de licitación para el diseño de dos nuevos Centros de Salud Familiar en Viña del Mar y en Petorca

El Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP) informó que se encuentran en curso los procesos de licitación para el diseño de dos nuevos Centros de Salud Familiar (Cesfam): uno en el sector Chincolco de la comuna de Petorca, y otro en el sector de Santa Julia de la comuna de Viña del Mar.

Ambos proyectos permitirán mejorar la salud a comunidades que hoy deben recorrer importantes distancias para recibir atención de mayor complejidad, lo que se traduce en mejoras concretas en calidad de vida al disminuir tiempos de traslado y costos asociados, así como también en tiempos de espera.

La construcción de un recinto sanitario —independiente de su complejidad— contempla diversas etapas, entre ellas el diseño arquitectónico, la posterior ejecución de las obras y la puesta en marcha. Cada una de estas fases requiere estudios previos, procesos administrativos y la contratación de empresas especializadas, lo que puede extender los plazos, pero garantiza estándares de calidad y seguridad.

Héctor Soto, subdirector de Inversiones del SSVQP, señaló que "esta inversión, que en su conjunto son cerca de $260 millones financiados por el Gobierno Regional, nos va a permitir contar con la planificación de la futura construcción de estos dispositivos de salud de APS. El trabajo que hemos desarrollado en conjunto con ambos municipios también nos deja muy satisfechos por cuanto estamos logrando articular este trabajo con quienes tienen la principal labor de atención de salud en sus respectivos territorios”.

CESFAM PETORCA

El proceso de licitación para el diseño del nuevo Cesfam de Chincolco fue publicado este 2 de diciembre, con un plazo para postular ofertas hasta el 24 de diciembre.

La iniciativa, con una superficie proyectada de 1.534 m² y un costo estimado para la fase de diseño de $119.885 millones, beneficiará a cerca de 5.000 usuarios y se financiará a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este proyecto contempla una edificación de hormigón armado con áreas verdes, estacionamientos, recintos técnicos y vialidad interior. Entre sus espacios asistenciales destacan:

• Boxes clínicos multipropósito

• Box de psicología

• Box ginecológico

• Box dental con equipo de radiografía

• Sala de toma de muestras

• Sala de rehabilitación

• Vacunatorio

• Sala IRA y ERA

La construcción del futuro Cesfam se proyecta frente al actual dispositivo, manteniendo la accesibilidad para las y los vecinos del sector.

CESFAM VIÑA DEL MAR

El proyecto de diseño del Cesfam Santa Julia ya cuenta con su licitación de diseño publicada, y aceptará ofertas hasta el 11 de diciembre de 2025

Con una superficie total proyectada de 2.209 m², una inversión de $137.576 millones para su etapa de diseño y una población beneficiaria estimada de 15.000 usuarios, esta iniciativa también será financiada a través de recursos FNDR.

El Cesfam contará con una amplia gama de prestaciones, entre ellas:

• Boxes clínicos multipropósito

• Box de psicología y oficina de salud mental

• Box ginecológico y sala de ultrasonografía

• Box dental con equipo RX

• Salas de toma de muestras (general y respiratoria)

• Sala de rehabilitación

• Vacunatorio

• Box IRA y box ERA

• Sala de procedimientos y box de podología

• Sala de acogida primaria y dupla psicosocial

• Sala de electrocardiograma

Una vez finalizada la fase de diseño —que incluye visaciones, revisiones técnicas y aprobación final— tanto el Cesfam Chincolco como el de Santa Julia podrán postular a la etapa de ejecución, lo que permitirá avanzar a su construcción definitiva.

