Servicio de Salud detalla etapas pendientes y proyecta que el Hospital Marga Marga iniciará atenciones entre octubre y noviembre

El pasado jueves 30 de abril se concretó uno de los hitos más importantes para la red pública de salud de la región de Valparaíso: la recepción oficial del Hospital Provincial Marga Marga por parte del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota – Petorca (SSVQP), luego que la empresa constructora (Acciona) hiciera entrega definitiva de las obras del moderno establecimiento de salud emplazado en la comuna de Villa Alemana.

Sin embargo, pese a que el edificio ya fue entregado, aquello no significa que el recinto sanitario pueda comenzar inmediatamente a atender pacientes. Así lo explicó en conversación con Puranoticia.cl el director (s) del SSVQP, Haroldo Faúndez, quien detalló las distintas etapas técnicas, administrativas y operacionales que aún quedan por delante antes de la apertura oficial del establecimiento de salud, proceso que –según proyectó el directivo– debiera concluir entre octubre y noviembre de este año.

“La obra fue recepcionada. Es decir, el edificio hospital lo entregó la constructora porque se terminó la construcción, pero eso no significa que el hospital esté listo para empezar a operar. El hospital ahora hay que vestirlo, es decir, hasta ahora está todo el equipamiento nuevo, todo el instrumental, está todo dentro del hospital; pero está embalado, no está instalado. Entonces ahora viene toda una etapa de instalar todo el equipamiento, es decir, ubicar los escritorios, las máquinas, poner la mesa. Son entre 15.000 a 16.000 unidades las que hay que instalar”, explicó el directivo.

Faúndez detalló que el recinto actualmente se encuentra en pleno proceso de habilitación interna, lo que implica no sólo desembalar equipamiento, sino también instalar, calibrar y poner en funcionamiento miles de dispositivos médicos, tecnológicos y administrativos distribuidos en los 76 mil metros cuadrados que posee el hospital.

Estas labores consideran desembalar equipos, conectarlos, verificar su operatividad y calibrarlos en cada una de las dependencias del edificio, el cual posee 76 mil metros cuadrados (m²), con múltiples oficinas, boxes y unidades que deben quedar habilitadas antes de iniciar el funcionamiento paulatino del recinto asistencial.

RESOLUCIONES SANITARIAS

Otro de los aspectos clave para que el Hospital Marga Marga pueda comenzar a operar tiene relación con las resoluciones sanitarias que debe otorgar la autoridad competente. Según explicó el director (s) del SSVQP, actualmente el proceso registra cerca de un 50% de avance, aunque reconoció que las etapas más complejas recién comenzaron ahora que el Servicio de Salud tomó posesión efectiva del edificio.

“Si bien es cierto, ya hemos avanzado y tenemos alrededor de 50% de avances, es decir la mitad de las 45 resoluciones, hay unas que tenemos que empezar a hacer ahora porque ahora estamos en posesión del edificio, es decir, nosotros somos los que tenemos el control del acceso a las distintas ubicaciones del hospital. Entonces, ahora es donde tenemos que sacar esas autorizaciones sanitarias y eso obviamente no se hace en un par de semanas, sino que es un trabajo que tarda meses. Esperamos de aquí a agosto tener todas las resoluciones sanitarias pertinentes”, afirmó.

En esa misma línea, explicó en detalle cuál es el verdadero alcance de estas resoluciones, subrayando que "la resolución sanitaria es cuando la autoridad acredita y certifica de que el equipamiento está apto y funciona. Certifica, además, que los profesionales y técnicos que van a utilizar ese equipamiento están acreditados y certificados, es decir, tienen la carrera, el título profesional, el entrenamiento y las competencias. Acreditan también que la infraestructura y el entorno es el adecuado, que las temperaturas y que el aire se recicla y se limpia. Es un ente externo que autoriza que efectivamente se hace lo que debe hacerse. Ese es el sentido de la autorización sanitaria".

ESTRESAR EL HOSPITAL

Pero las etapas pendientes no terminan ahí. Faúndez indicó a Puranoticia.cl que, una vez completadas las instalaciones y autorizaciones, el hospital deberá ser sometido a pruebas de funcionamiento intensivas para detectar eventuales fallas mientras aún se encuentra vigente el período de garantía y postventa de la obra.

“Tenemos que hacer lo que se llama estresar, ocupar al máximo las instalaciones. Estos son edificios de 76.000 m², donde hay muchos ascensores y calderas, más de un equipo generador, sistemas de control centralizado, sensores por todo el edificio porque son edificios inteligentes y esos sensores se monitorean de un control centralizado. El clima es manejado centralizadamente, entonces todo eso hay que probarlo al máximo porque desde que recibimos el edificio entramos en un periodo de postventa, es decir, todo lo que falle o tenga problemas, tiene que responsabilizarse la constructora”, indicó.

Incluso, reconoció que las lluvias del invierno podrían transformarse en una importante prueba para la nueva infraestructura hospitalaria. “Ojalá que vengan lluvias, por ejemplo, porque ahí vamos a verificar si efectivamente el edificio tiene filtraciones y si tiene filtraciones tiene que repararse”, comentó el directivo.

Otro de los desafíos importantes será la adaptación y capacitación de los equipos humanos que trabajarán en el nuevo recinto emplazado en Villa Alemana, considerando que la infraestructura y tecnología del Hospital Provincial Marga Marga son completamente distintas a las del actual Hospital de Quilpué.

TRASLADO PROGRESIVO

Todas estas etapas convergen en una planificación que proyecta comenzar progresivamente el traslado operativo durante los próximos meses, partiendo con las unidades administrativas y avanzando luego hacia la atención clínica y hospitalaria.

“Todas esas actividades nos llevan a que en un periodo de aquí al mes de octubre debería finalizar toda esa etapa. Pero mientras tanto, tenemos que ir haciendo el traslado desde el Hospital de Quilpué al Hospital Marga Marga, partiendo por las unidades administrativas (contabilidad, finanzas y abastecimiento) con las que esperamos empezar en el mes de junio", expresó el director (s) del SSVQP.

Posterior a eso tiene que venir el proceso de atención abierta ambulatoria, lo que dice relación con las consultas, el consultorio, el policlínico, entre otra unidades. Todo concluye con el traslado de las unidades hospitalizadas, como pabellón y unidad de paciente crítico, vale decir el espacio donde estarán los pacientes hospitalizados.

PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD

En medio de este proceso, también han surgido cuestionamientos desde el Municipio de Villa Alemana respecto a los problemas de conectividad y accesibilidad vial que podría generar la entrada en funcionamiento del recinto hospitalario que beneficiará a unas 500 mil personas. Frente a ello, Faúndez reconoció que las preocupaciones son válidas y aseguró que ya se están ejecutando medidas para enfrentar la situación.

“Las aprensiones son legítimas, reales y las entendemos, por parte del Municipio de Villa Alemana porque, si bien es cierto, este es un hospital provincial para cuatro comunas (Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana), esta última es donde se instala y donde se ve un impacto vial que se produce en todas estas grandes construcciones. De hecho, para obtener los permisos de construcción y en el diseño original, se exigieron varias medidas de mitigación, que se ejecutaron con el proyecto, como pavimentación de calles laterales al exterior del edificio. Eso se hizo”, indicó.

No obstante, reconoció que "todavía hay problemas de conexiones entre la avenida principal, que es Marga Marga, y el acceso al hospital. Tanto es así que la última recomendación que hizo la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) es instalar un semáforo inteligente, cuyo diseño fue cargo del proyecto, o sea, nosotros como Servicio de Salud nos hicimos cargo y pagamos ese diseño. Hoy día el proyecto de instalación del semáforo está en marcha y debería ejecutarse. Ya se han dado los pasos administrativos para que se autorice y se realice la ejecución de la instalación".

NUEVOS FUNCIONARIOS

Asimismo, quiso despejar dudas respecto al eventual impacto masivo que podría generar el funcionamiento del recinto en materia de flujo de funcionarios y usuarios, diciendo que "no significa que cuando nos traslademos sea al 100% de capacidad del hospital. Lo que va a ocurrir es que se hace un traslado en espejo, que significa que lo que hoy día se está haciendo en Quilpué se va a realizar en el hospital nuevo. Es decir, lo que hoy día se hace en instalación de 5.000 m² es que se va a trasladar una instalación de 76.000 m², con la misma cantidad de gente, más 300 cargos que ya nos otorgaron para ir creciendo en el hospital nuevo”, explicó Haroldo Faúndez.

En esa línea, el director subrogante del Servicio de Salud agregó que “no significa que cuando terminemos el traslado van a llegar 2.400 funcionarios nuevos al hospital Marga Marga. Sigue la misma cantidad actual, agregada en 300, y con el atenuante de que no trabajan simultáneamente. Los funcionarios trabajan en turnos, por lo tanto eso se reduce a un poco más de la mitad. Entonces, desde el punto de vista de cantidad de funcionarios que converjan al hospital, no es una cantidad de 2.400”.

Finalmente, el director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota – Petorca reiteró que el objetivo actual es cumplir todas las etapas pendientes dentro de los plazos proyectados para concretar la apertura del recinto antes de finalizar el año, ya que "con todo lo que estamos avanzando, deberíamos estar terminando el traslado en el mes de octubre. La apertura pública debería ser en el mes de octubre o los primeros días de noviembre, a medida que nos cambiemos justo en el mes de octubre".

Como se logra apreciar, el Hospital Provincial Marga Marga entró oficialmente en su última gran etapa antes de abrir sus puertas a la comunidad: un proceso técnico, sanitario y operativo que se extenderá durante los próximos meses y que permitirá poner en marcha uno de los proyectos hospitalarios más importantes de la región de Valparaíso, llamado a transformar la atención de salud pública para cerca de medio millón de personas de las comunas de Quilpué, Limache, Olmué y Villa Alemana.

PURANOTICIA