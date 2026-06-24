Servicio de Protección a la Niñez de la región de Valparaíso busca con urgencia a 51 familias de acogida para niños menores de 4 años

En medio de la crisis que afecta a la infancia en Chile, el Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia de la región de Valparaíso lanzó una campaña pública para encontrar 51 familias de acogida dispuestas a recibir temporalmente a lactantes y niños de entre 0 y 4 años que actualmente viven en residencias de menores.

El objetivo es brindarles un entorno familiar seguro y protector mientras el Estado trabaja en la restitución de sus derechos y en el fortalecimiento de sus familias de origen.

La directora regional (s) del servicio, Carolina López, dialogó con Puranoticia Matinal, enfatizando que "nos falta una familia de acogida, una familia que se convierta en la protección de esos niños durante 18 meses, mientras nosotros como servicio trabajamos con las familias de origen (...) Una residencia puede tener todos los estándares de calidad, pero jamás, jamás iguala a una familia".

IMPACTO DE LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

La iniciativa forma parte de una estrategia gubernamental que busca garantizar que ningún niño menor de cuatro años crezca institucionalizado, considerando que el apego y el cuidado familiar durante esta etapa son fundamentales para su desarrollo y para evitar consecuencias complejas en el futuro.

Actualmente, en la región de Valparaíso existen cerca de 700 niños, niñas y adolescentes de distintas edades viviendo en residencias, aunque la prioridad está puesta en los 51 lactantes y niños de entre 0 y 4 años que permanecen en residencias especializadas.

Entre los principales aspectos de la iniciativa destacan:

El panorama regional: Aunque existen cerca de 700 menores de distintas edades en residencias de la región, la prioridad actual son los 51 lactantes y niños de 0 a 4 años que se encuentran en residencias especializadas.

Aunque existen cerca de 700 menores de distintas edades en residencias de la región, la prioridad actual son los que se encuentran en residencias especializadas. La temporalidad: El proceso de acogida es transitorio y se extiende idealmente por un período de 18 meses , aunque existe flexibilidad según las necesidades de cada caso.

El proceso de acogida es transitorio y se extiende idealmente por un período de , aunque existe flexibilidad según las necesidades de cada caso. El rol del entorno: Se busca que los niños reciban contención emocional, estabilidad y afecto, además de poder jugar, desarrollarse en un ambiente seguro y superar los miedos propios de la institucionalización.

Para la autoridad regional, la urgencia de este llamado se explica por el impacto profundo e irreversible que tienen la estimulación y el afecto durante los primeros años de vida, factores que una institución difícilmente puede reemplazar en su totalidad.

"Lo que aprende un niño de 0 a 4 años es fundamental y marca un precedente; podemos marcar para siempre la vida de ese niño y romper esa trayectoria delictiva", advirtió López, subrayando que la protección de la infancia no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino un desafío colectivo.

En esa línea, sostuvo que "no es solo tarea del Servicio de Protección Especializada, es una tarea de todos (...) Lo podemos lograr si tenemos la voluntad de hacerlo, como co-garantes del bienestar de los niños y las niñas en nuestro país".

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

Desde el servicio recalcan que no se exige una estructura familiar tradicional. Pueden postular parejas, personas solteras, personas que viven solas, adultos mayores e incluso abuelas y abuelos que deseen entregar afecto y protección a un niño o niña.

Carolina López explicó que las evaluaciones realizadas por el servicio tienen precisamente el objetivo de identificar las características de cada postulante y vincularlas con las necesidades de los menores.

"No necesitamos familias perfectas. Nosotros evaluamos precisamente para descubrir cuáles son las características de esas familias para que puedan hacer el match con las necesidades de ese niño".

Respecto a uno de los principales temores de las familias, relacionado con el proceso de separación al término del período de acogida, la autoridad aseguró que existen equipos profesionales especializados que acompañan a los adultos antes, durante y después del proceso.

"Las personas adultas tenemos muchas herramientas para almacenar la excepción de emociones. Un niño pequeñito, menos de 4 años, no tiene esas herramientas", explicó.

¿CÓMO INICIAR EL PROCESO?

El proceso de inscripción es digital, centralizado y cuenta con un sistema de respuesta rápida para orientar a las personas interesadas.

Las etapas son las siguientes:

Sitio web oficial: Las postulaciones se realizan ingresando a servicioproteccion.gov.cl , donde existe un banner permanente para el registro de antecedentes.

Las postulaciones se realizan ingresando a , donde existe un banner permanente para el registro de antecedentes. Primer contacto: Tras completar el formulario, el equipo del servicio se comunica con la persona o familia en un plazo máximo de 72 horas .

Tras completar el formulario, el equipo del servicio se comunica con la persona o familia en un plazo máximo de . Etapas siguientes: El proceso continúa con una charla informativa obligatoria y las posteriores evaluaciones técnicas destinadas a garantizar el bienestar integral de los niños y niñas que serán acogidos.

PURANOTICIA