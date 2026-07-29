Violenta riña termina con un hombre muerto tras ser atropellado en Puchuncaví: PDI detuvo a dos personas por homicidio

Un hombre de 32 años murió tras ser atropellado en la comuna de Puchuncaví, en un hecho que, de acuerdo con los antecedentes reunidos por la Policía de Investigaciones (PDI), se habría originado luego de una riña entre la víctima y uno de los ocupantes del vehículo involucrado.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, informó que el Ministerio Público solicitó la concurrencia de detectives de esa unidad especializada, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, para investigar el caso ocurrido durante la tarde del martes 28 de julio.

Una vez en el lugar, los oficiales, junto al médico criminalista, establecieron que la víctima correspondía a un hombre de nacionalidad chilena, de 32 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba diversas fracturas en su cuerpo.

"Al examen del médico criminalista, presentaba diversas fracturas en su plano general y su causa de muerte estaría en correspondencia con un politraumatismo por atropello", explicó el oficial de la policía civil al dar cuenta del crimen.

Respecto de la dinámica de los hechos, el jefe policial señaló que la víctima había protagonizado previamente una riña con el imputado, quien resultó lesionado.

Posteriormente, mientras el sujeto era trasladado por su madre en un automóvil, ambos divisaron a la víctima en la vía pública. En ese momento, según la investigación, el imputado intervino la conducción del vehículo.

"El imputado gira el volante, ocasionando el atropello de la víctima", detalló el subprefecto Gallardo.

Producto de estos antecedentes, tanto el imputado como la conductora del automóvil fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del Juzgado de Garantía, junto con todos los antecedentes recopilados durante la investigación, para el respectivo control de detención y la formalización que determine el Ministerio Público.

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