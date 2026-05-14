Incendios en temporada de frío encienden las alertas en la región de Valparaíso: reforzarán fiscalización y piden extremar cuidados

Con la llegada de las bajas temperaturas, las autoridades de la región de Valparaíso encendieron las alertas por el aumento de emergencias asociadas al uso de sistemas de calefacción y a fallas en instalaciones eléctricas domiciliarias. Según antecedentes a los que accedió Puranoticia.cl, durante el invierno los incendios estructurales vinculados a estas causas aumentan en torno a un 20%, configurando uno de los principales riesgos para viviendas y familias en distintos sectores de la zona.

Equipos de emergencia reportan que cerca del 30% de los incendios estructurales que atiende Bomberos en la región durante el año tienen relación directa con sistemas de calefacción, ya sea por el uso de estufas certificadas o hechizas, así como por instalaciones deficientes o manipulación inadecuada. A ello se suman reportes de la Seremi de Energía que indican que al menos el 60% de los incendios urbanos en invierno se vinculan a fallas eléctricas o a descuidos en el uso de aparatos eléctricos y a gas.

La preocupación no es menor, especialmente considerando que durante 2025 se registraron varios incendios de viviendas en comunas de la Quinta Región asociados precisamente a calefactores en mal estado, conexiones irregulares o sobrecargas eléctricas. En varios de esos casos, las emergencias afectaron inmuebles de sectores altos y campamentos, donde las instalaciones muchas veces no cuentan con estándares mínimos de seguridad, generando escenarios de alta vulnerabilidad.

En ese contexto, autoridades regionales abordaron el tema y adelantaron medidas preventivas para enfrentar la temporada invernal, con foco en fiscalización, campañas comunicacionales y revisión de instalaciones eléctricas, particularmente en asentamientos irregulares y sectores con urbanización precaria.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que "vamos a hacer un plan potente de comunicación y fiscalización, e incluso dentro de las exigencias que yo les hecho a las empresas eléctricas, hay muchas viviendas en situación de campamentos, que tienen su medidor con remarcador al inicio de la toma, sin embargo nadie fiscaliza las instalaciones interiores. Y les he señalado que me preocupa que tengamos situaciones que puedan ser de un riesgo masivo".

La autoridad recordó además un incendio ocurrido hace algunos años en la parte alta de Viña del Mar, el cual marcó su visión respecto a la necesidad de reforzar controles en este tipo de asentamientos. “A mí me golpeó mucho, hace un par de años atrás, cuando en Forestal Alto se quemó una mediaagua, producto de una instalación eléctrica, y fallecieron un padre extranjero, venezolano, y sus hijos, en un terreno fiscal porque era una toma. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad. En este caso, también del fisco, que era el dueño de la tierra y que permitió que las familias estuvieran instaladas sin tener las instalaciones eléctricas”, recordó la autoridad.

Millones agregó que "esto está ocurriendo también en otros sectores de Viña del Mar y de Quilpué, donde sectores que fueron quemados y que siendo tomas ya están instalados con postación. Entonces, eso es un llamado también a las compañías. La pregunta es quién autorizó esa instalación y qué pasa con la SEC que permite que en un campamento o en un sitio irregular se haga una instalación de la postación, pero con instalación interior toda irregular. Pero le hemos hecho llamado de atención a todas las empresas a que se preocupen de esos casos”.

En tanto, el seremi de Energía, Celso Quezada, explicó que “las empresas distribuidoras son empresas que actúan en un marco regulado. Hay planes de invierno instruidos por la SEC y así también hay otros planes que deben llevar a cabo. Estos planes son monitoreados por la SEC”.

Añadió que recientemente se revisó el estado de avance de estas medidas, asegurando altos niveles de cumplimiento. “Hace pocos días revisábamos en una mesa de trabajo cuál era el nivel de avance que había al 30 de abril y era cerca del 98%-99% de cumplimiento del plan al que están obligadas las empresas distribuidoras”.

La autoridad añadió que "la experiencia que se ha sacado del incendio ha sido muy relevante y estos planes recogen en gran medida aquellos puntos que puedan tener algún nivel de influencia o algún nivel de determinación de esas condiciones y, por tanto, hay un plan de invierno que se está llevando y está siendo supervisado muy de cerca por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y nosotros también estamos presentes mirando que esto se lleve a cabo de buena manera”.

Por su parte, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, su director regional en Valparaíso, Patricio Velásquez, advirtió que muchas de las situaciones de emergencia se originan al interior de los hogares por falta de mantención. “Respecto a situaciones de emergencia que ocurren en los hogares, aquí hay que hacer un llamado a la gente: primero hay una obligación de mantención de todas las instalaciones eléctricas de parte de los propietarios y, en ese sentido, son los primeros que tienen que tomar las medidas adecuadas para poder minimizar los riesgos eléctricos que existen dentro de los inmuebles”.

Las autoridades coinciden en que el invierno representa un periodo crítico para este tipo de emergencias, particularmente en zonas densamente pobladas y en asentamientos irregulares donde el uso de calefacción artesanal, extensiones eléctricas improvisadas y conexiones no certificadas elevan el riesgo de incendios. Por ello, el llamado ha sido a revisar estufas, evitar sobrecargar enchufes, no utilizar instalaciones hechizas y denunciar conexiones peligrosas, especialmente en sectores donde ya se han registrado siniestros en años anteriores.

PURANOTICIA