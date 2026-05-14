Gobierno pide intervenir el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio por grave crisis de gestión hospitalaria y conflictos internos

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, manifestó su preocupación por la compleja situación que enfrenta la red hospitalaria de la región, particularmente la del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

Es así como ha apuntado a problemas de gestión, conflictos internos y retrasos en proyectos clave para la salud pública, así como el no cumplimento de instrucciones de Contraloría, como es lo acontecido en el Hospital El Salvador.

"Todas estas materias las he conversado con el Colegio Médico y el mismo director subrogante del servicio, así como con la Contraloría", expresó la autoridad.

La autoridad señaló que actualmente existen conflictos de interés, nombramientos reparados, pugnas de poder y desacatos a dictámenes de Contraloría, situación que –a su juicio– ha profundizado la crisis en distintos establecimientos asistenciales.

“Tenemos una red hospitalaria tensionada y polarizada, con problemas de gestión que vienen de arrastre, pero que no se han enfrentado de la raíz misma del conflicto y con el rigor que merecen por su complejidad. Hay dificultades en listas de espera, cumplimiento de horarios, uso de pabellones y proyectos hospitalarios que siguen sin concretarse”, afirmó el delegado Millones.

Entre los temas mencionados por la autoridad regional destacan el lento avance del nuevo Hospital Carlos Van Buren, la torre de especialidades asociada a la adquisición de terrenos y de la necesidad de fortalecer la atención oncologíca, particularmente en torno a su infraestructura e equipamiento.

"Allí está el desafío de robustecer la gestión hospitalaria del Salvador, Pereira y Van Buren, para responder eficazmente el compromiso que tenemos como Gobierno en el plan de alerta oncológica, en términos de tratamientos y de intervenciones quirúrgicas que nos lleve a reducir las listas de espera", complementó.

En ese contexto, el delegado valoró la apertura del proceso para nombrar a un nuevo director del SSVSA mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), cuyo plazo de postulación vence el próximo 18 de mayo. Sin embargo, advirtió que el cambio de autoridad no será suficiente si no se implementan medidas estructurales y una vez nombrado se apoye su gestión con los mejores profesionales.

“Lo que hemos planteado oficialmente es que se realice una intervención del Servicio de Salud y de la red hospitalaria, con profesionales especializados del Ministerio de Salud, además de una auditoría profunda de gestión. No queremos que llegue un nuevo director a seguir arrastrando conflictos que nunca han sido abordados ni resueltos”, sentenció el máximo representante de Gobierno en la zona.

Finalmente, el delegado Manuel Millones indicó que la solicitud busca fortalecer la gestión sanitaria y recuperar la confianza de funcionarios y usuarios del sistema público de salud en la región de Valparaíso.

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