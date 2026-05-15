Servel aclara gastos electorales de Camila Flores y modifica cifra del reembolso: senadora ha recibido más de $84 millones

El Servicio Electoral (Servel) rectificó el monto del reembolso autorizado a la campaña parlamentaria de la senadora Camila Flores, elevándolo desde los $21.026.689 inicialmente establecidos a $84.358.780, según informó el propio organismo.

Esto se dio a conocer luego del revuelo que causó la publicación del diario La Segunda sobre antecedentes que daban cuenta de un rechazo mayoritario a los gastos electorales de la parlamentaria RN que representa a la región de Valparaíso.

La información difundida el jueves por el vespertino se basó en los antecedentes oficiales y públicos disponibles hasta ese momento, incluyendo el expediente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), iniciado el 4 de mayo, y en la resolución N° 868 del 8 de abril de 2026, donde figuraba el primer monto autorizado para reembolso.

Sin embargo, tras la publicación del artículo periodístico, el Servel aclaró que el pasado 30 de abril dictó una nueva resolución –la N° G1459– que rectifica el monto reconocido a la campaña de la parlamentaria, aumentando la cifra a $84.358.780.

Al respecto, desde el organismo electoral señalaron a La Segunda que "respecto a la cuenta de ingresos y gastos electorales consultada, el 30 de abril se dictó la resolución N° G1459 que se pronuncia respecto de los ingresos y gastos electorales de la candidatura, rectificando el reembolso otorgado. Esta resolución se publicará también en transparencia activa del Servicio Electoral y formará parte de los antecedentes enviados al Tribunal Calificador de Elecciones".

La senadora, quien resultó electa con 87.994 votos en la lista Chile Grande y Unido, había quedado en el foco mediático luego que se conociera la resolución original, que solo reconocía una fracción de los gastos declarados en su campaña. En la misma lista también obtuvo un escaño el diputado Andrés Longton, con 168.679 votos.

Cabe recordar que Flores señaló al respecto que “resulta llamativo que, tratándose de una publicación centrada en mi candidatura y en antecedentes administrativos que me involucran directamente, nadie del medio haya considerado siquiera solicitar nuestra versión antes de publicar. Más aún cuando el propio Servel reconoció y autorizó el reembolso de la gran mayoría de los gastos presentados. Omitir deliberadamente ese antecedente altera completamente la comprensión de los hechos”.

En ese sentido, desde el entorno de la parlamentaria de Renovación Nacional recalcaron que su candidatura recibió el reembolso de más del 70% de los gastos rendidos, mientras que la discusión pendiente corresponde únicamente al porcentaje restante, respecto del cual se presentó recién en abril una reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), como permite la legislación vigente.

De esta forma, el nuevo pronunciamiento del Servel modifica sustancialmente la cifra inicialmente conocida y aclara el proceso administrativo de revisión de los gastos electorales de la actual parlamentaria por la región de Valparaíso.

PURANOTICIA