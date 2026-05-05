Sernapesca y Armada incautan más de 6 toneladas de jibia en San Antonio: recurso fue extraído por pescadores sin autorización

En un trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Capitanía de Puerto de San Antonio, fueron detectadas dos naves sin permiso para extraer jibia, además de pescadores sin inscripción en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), en plena operación en la zona.

Durante la jornada de este martes 5 de mayo, se detectó una nave sospechosa en flagrancia extrayendo jibia. Los infractores fueron escoltados hasta el muelle, donde tras una revisión exhaustiva, se detectaron 6.000 kilos de jibia fresca junto a los aparejos utilizados para su extracción, los cuales fueron incautados por Sernapesca.

Esto se suma a la embarcación detectada este lunes 4 de mayo en una operación pesquera sospechosa, la cual se dio a la fuga, siendo localizada tras atracar en el muelle con el objetivo de descargar el recurso. En dicha fiscalización se detectaron 200 kilos de jibia, los cuales fueron incautados junto a los aparejos de pesca.

Los involucrados en ambas jornadas recibieron citaciones a tribunales por infracciones a la ley de pesca. Adicionalmente, la Armada cursó citaciones por falta de autorización de zarpe y por certificados de navegabilidad vencidos.

Estas incautaciones son fruto del trabajo coordinado entre Sernapesca y la Armada, liderado por los encargados de pesquerías de Valparaíso y San Antonio con el Capitán de Puerto, definiendo estrategias conjuntas para abordar estas problemáticas y dar respuesta a las denuncias presentadas por los usuarios de la localidad.

El director regional (s) de Sernapesca Valparaíso, Gonzalo Rojas, destacó que "el trabajo coordinado constante entre el Servicio y la Autoridad Marítima nos permite detectar y sancionar oportunamente estas operaciones ilegales, dejando en claro la efectividad de estos esfuerzos conjuntos. Continuaremos por esta vía, con una fiscalización constante para prevenir la operación de embarcaciones no autorizadas y combatir así la pesca ilegal”.

PURANOTICIA