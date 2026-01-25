Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos en operativo contra pesca ilegal

Durante la madrugada de este sábado, Sernapesca Valparaíso participó en un operativo conjunto en Caleta Portales para fiscalizar el transporte de recursos pesqueros, logrando la incautación de más de una tonelada que no contaba con Acreditación de Origen Legal (AOL).

Las acciones se desarrollaron en coordinación con diversas instituciones de la Red Sustenta, junto a funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso, Policía de Investigaciones, Autoridad Marítima y Carabineros, reforzando el trabajo interinstitucional contra la pesca ilegal.

El operativo contó con el despliegue de más de 50 funcionarios, tanto al interior como en el exterior de la caleta, incluyendo el uso de drones para resguardar el perímetro e identificar conductas y movimientos sospechosos durante el procedimiento.

En total, se fiscalizaron 13 medios de transporte de recursos pesqueros, decomisando una importante carga consistente en 10.000 ostiones a media concha, 750 kilos de reineta y 300 kilos de macha, todos sin acreditación de origen legal.

Los recursos incautados fueron concentrados en un contenedor dentro de la caleta, mientras que el infractor fue puesto a disposición de la justicia y pasó a control de detención. Desde Sernapesca, el director regional (s) Gonzalo Rojas destacó la relevancia del operativo y agradeció el apoyo de la Red Sustenta y del sindicato de pescadores de Caleta Portales en el resguardo de los recursos marinos.

