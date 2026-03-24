Sernapesca incauta más de 4 toneladas de merluza y canque en fiscalización en Llay Llay

En el marco del plan de fiscalización por Semana Santa, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) logró la incautación de más de 4 toneladas de recursos hidrobiológicos que no contaban con su debida Acreditación de Origen Legal (AOL).

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este martes 24 de marzo, en un control carretero nocturno efectuado con Carabineros en Llay Llay, instancia en la que se fiscalizaron más de 15 toneladas de recursos que sí cumplían con la normativa.

Sin embargo, uno de los transportes controlados no contaba con la documentación correspondiente para la totalidad de su carga. De las 245 cajas transportadas, solo 86 contaban con acreditación de origen legal, mientras que 139 cajas de merluza común y 21 cajas de canque no tenían respaldo documental. Esto equivale a 3.892 kilos de merluza y 462 kilos de canque.

Por esta razón, Sernapesca aplicó el procedimiento por no acreditación de origen e incautó los recursos sin documentación, los cuales fueron destruidos por orden del fiscal. Además, se cursó la respectiva citación al infractor.

El director regional (s) de Sernapesca Valparaíso, Gonzalo Rojas, comentó que "en fechas como Semana Santa, donde aumenta el consumo de recursos del mar, es fundamental la coordinación entre instituciones, como el trabajo constante que realizamos con Carabineros".

"Esto nos permite asegurar el origen de los productos que llegan a los consumidores. Continuaremos con los operativos de fiscalización para resguardar la sustentabilidad de los recursos, además de garantizar una pesca legal y un consumo responsable", cerró.

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